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植耀輝：後市不明朗 不建議入市

【明報專訊】港股昨日稍為反彈，不過仍然於28,000至29,000點上落，仍未擺脫早前橫行格局。似乎影響大市之變數愈來愈多，除外圍仍須關注美企業績及特朗普Twitter外，近日香港政經事件亦愈來愈影響投資氣氛，所以大家亦要多加留意最新情况。鑑於後市依然不明朗，因此暫仍不建議大家入市。

作為證券分析師，筆者深明「政經不可分」的道理，早前儘管出現連串反修例示威，但一直相信只要港府能作出妥善回應，影響仍屬可控範圍，不會對金融市場帶來太大影響；然而，周日晚在元朗發生血腥暴力事件，筆者徹夜難眠，感到十分痛心。

翌日網上又傳出多地或會遭到「白衣人」襲擊，一時之間，商舖提早關門，市民爭相趕回家，多地在黃昏之前已儼如「死城」。筆者看在眼裏，其實覺得相當荒謬。當日情節就像古時邊疆地區，每逢傳出外族入侵或滋擾消息，守兵多會聞風先遁，平民唯一可做就是「靠自己」，估不到有關情節竟會發生在現今的香港。若連小市民不敢「行街食飯睇戲」，更遑論其他有意來港經商之海外投資者，帶來的連鎖效應不容忽視。

元朗暴力事件 勢影響外資來港

就連香港總商會亦已就暴力事件發表聲明，某程度上亦反映今次問題的嚴重。所以，如短期內仍未能重新建立互信關係且同類型襲擊事件不斷，香港經濟特別是零售行業勢將遭到嚴重打擊。所以筆者希望各方能公平公正去處理事件，以挽回普羅大眾信心。

作為土生土長的香港人，經歷過1989年六四事件、1997年香港回歸、1998年金融風暴、2003年SARS事件、2007年金融海嘯及2014年佔中事件，筆者依然對香港抱有希望。然而經過今次「元朗黑夜」，卻不禁令筆者慨嘆，香港還可以變回筆者自小所認識的香港嗎？

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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