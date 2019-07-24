涂國彬：憧憬減息 白銀創新高

不少投資者預期7月會減息。雖然近期不少美國經濟數據樂觀，包括非農、通脹和零售銷售等，但減息預期仍然強烈，市場普遍認為7月減息概率保持在100%。聯儲局官員方面，有不同聲音，並未達成統一建議。美匯指數相當敏感，不過整體還是在高位震盪。如此一來，利好黃金，金價從6月開始加速走高，獲得強勁的上漲動能，6月尾站上每盎司1400美元，在整個6月累積了近8%的漲幅，只是從7月開始，由於沒有獲得更多有關減息的有用消息，同時需要消化之前短期內積累的漲幅，金價選擇在高位震盪。

不過近日地緣政治風險同時增強，給金價帶來另一方向的支持。中美貿易談判原本在G20習特會後計劃重新開始，投資者也稍稍可以喘口氣，只是近日擔憂加深，特朗普並威脅可以隨時向中國加徵關稅。恐慌指數VIX在上周就反彈16.63%至14.45。安全資產很快又獲得支持，包括日圓和黃金。

受惠地緣政治風險升溫

如此，金價原本已經在測試1400美元的支持，周內又很快做出反彈，上周五一度突破1450美元，但隨後回吐漲幅，不過仍然連續上漲兩周。後市還是要關注美聯儲貨幣政策。

單純看數據，沒有立即行動的必要，但也不排除料考慮市場預期，7月或有行動，但幅度有限，不會是半厘，料短線金價的上行空間有限。本周有歐央行會先召開議息會議，投資者憧憬此次歐央行會為寬鬆政策鋪路。

白銀的表現更為亮眼，原本在震盪，15.5美元是主要阻力，未能跟上黃金的走勢，上周終於增強動能，一度突破16.5美元，創年內新高，不過上周五回吐漲幅，結束5日連陽，短線升勢或繼續，但同時市場波幅亦或加大。

白銀突破16.5美元 短期升勢或持續

鈀金在經過兩個多月的調整之後，終於從6月開始做出反彈，突破1400美元的區間阻力。直到7月的第二周，甚至高見1600.5美元，創出新高，但上周又做出調整。鈀金自高位開始回吐漲幅，5日線跌破10和20日線，目前反覆測試1500美元的支持，已經連續下跌兩周。

目前鈀金雖然暫停上漲，但趨勢並沒有太大的改變，但短線上漲空間受到限制，建議暫時不開新倉，耐心等待。

永豐金融資產管理董事總經理 markto@wfgold.com

[涂國彬 投資先機]