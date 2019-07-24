沈華：投資海外 切忌霧裏看花

到哪裏投資，是有意將資產配置至海外的投資者首先需要考慮的問題。一方面，身邊有朋友表示喜歡投資歐美、日本等發達國家，雖然回報不一定很高，但勝在當地法律健全、市場成熟、風險較小、流動性較強，適合較大規模的資金配置；另一方面，愈來愈多朋友逐漸把目光投向越南、馬來西亞、泰國等東南亞國家的股市和樓市，預期當地可盡享勞動力資源和產業鏈轉移的紅利，期待捕捉到投資良機，實現投資大幅增值。不同的地域選擇，代表了不同的投資取向和風險偏好，孰優孰劣，見仁見智，沒有絕對對錯。但對於投資方向應該是那些經濟增長快、企業整體盈利好的區域，大家一般都沒有異議。

事實果真如此？令人驚訝的是，有研究證明一地區的股市回報與該國經濟增長幾乎沒有什麽關聯。Vanguard（先鋒領航）曾經發表過一份研究報告，統計了包括美國、日本、英國、德國等在內16個發達國家於1900年至2009年的數據。報告顯示，長遠來看，股市回報與該國的國內生產總值（GDP）增長幾乎沒有相關性。為了證明報告結論的全面性，該研究還分析了1988年至2009年間13個發展中國家的情况，結論仍是一樣。

股市回報與GDP相關度低

這個結論可能跟投資者的認知大不相同。分析原因，研究顯示的其中一個重要因素是全球化。例如Nike球鞋或者蘋果公司的iPhone，產品製造是在中國、越南等地，產出的確計入生產國的國內生產總值（GDP），但絕大多數利潤最終流回美國。以iPhone 7為例，根據IHS Markit的分析，估計其出廠成本為237.45美元，中國內地賺取的利潤約為8.46美元，僅佔總利潤的3.6%，美國及日本供應商拿到68美元，台灣地區拿到48美元。待其正式開售，售價減去製造成本，蘋果公司獲得283美元利潤。從這個角度看，iPhone熱賣的確有助於中國內地的國內生產總值（GDP）增長，但更豐厚的利潤則計入蘋果的報表，並最終大部分反映在美國上市的蘋果股價中。

研究顯示的另外一個重要原因是資產估值和價格。研究指出，導致發展中國家的股市上升的重要因素是估值和增長預期的調整。在連續的高速增長下，各個國家都會經歷一段估值上升、投資者信心增強的階段。但無論怎樣，資產的估值始終有一個合理的區間。投資股票時，即使是一家優質公司，如果估值明顯過高，其投資價值便很有限。

部分國家限制外國人購房產權

同樣，一個國家的經濟發展迅速，一線地段的房地產價格大漲，已經遠超當地人的收入水平，投資者便須留意其市場承接能力及實際回報率。值得一提的是，有些熱門國家實行土地私有制，對外國人購買土地有限制，外國人只能買沒有永久產權的公寓，投資者亦須對此倍加留心。

所謂「距離產生美」，但實際生活中，距離產生的不僅是美，還有文化風俗習慣差異、政策及稅收等各種大不同。限於篇幅，其他關注點比如匯率、現金流管理、平台及產品等未能詳述。現實中往往只忽略了一點，投資結果就會大相徑庭。建議大家投資海外資產時，儘量多做功課，切忌「霧裏看花」，要謀定而動。

中銀香港資產管理執行總裁

[沈華 環球投資]