韓日貿易爭端 世貿開會討論

韓代表警告：剔出「白名單」令事件複雜化

本月初，日本政府對出口韓國的3種生產半導體關鍵材料實施更嚴格的限制。總理事會作為WTO實際最高決策機構，在接獲韓國的正式申訴後，同意審視日本的貿易措施。韓國早前也要求世貿的貨物貿易理事會檢討日本的相關限制。

在今次會議，預計韓方會指出日本最新的貿易限制不符合世貿規定，要求其他國家呼籲日方撤回相關措施。有分析認為，日方舉動出於政治動機，為韓國法院就日本企業戰時強迫勞動的裁決進行報復。

韓方稱，日本擬取消對韓國的優惠待遇，是「不公正和毫無根據」的措施，可能影響韓國從日本進口的1000種貨品。韓國是優惠名單上唯一的亞洲國家。日本企業將需要為出口韓國的貨品申請許可證，可能會拖慢原料供應。韓方還考慮在WTO爭端解決機制起訴日本。日本政府則表示，不存在對韓禁運，世貿成員國有權在國家安全的基礎加強出口管制。韓國最新的數據顯示，7月頭20天韓國出口量按年跌14％。其中半導體的銷售額按年跌30％，而日本的進口則按年跌15％。

（綜合報道）

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