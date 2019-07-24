韓日貿易爭端 世貿開會討論

【明報專訊】世界貿易組織（WTO）總理事會昨起召開為期兩天的會議，討論日本對韓國出口管制的問題。代表韓國與會的產業通商資源部新通商秩序戰略室長金勝鎬在會前稱，如果日本將韓國剔出簡化戰略貨品出口手續的「白名單」，將使貿易爭端進一步複雜化，並違反更多全球貿易規則。
韓代表警告：剔出「白名單」令事件複雜化
本月初，日本政府對出口韓國的3種生產半導體關鍵材料實施更嚴格的限制。總理事會作為WTO實際最高決策機構，在接獲韓國的正式申訴後，同意審視日本的貿易措施。韓國早前也要求世貿的貨物貿易理事會檢討日本的相關限制。
在今次會議，預計韓方會指出日本最新的貿易限制不符合世貿規定，要求其他國家呼籲日方撤回相關措施。有分析認為，日方舉動出於政治動機，為韓國法院就日本企業戰時強迫勞動的裁決進行報復。
韓方稱，日本擬取消對韓國的優惠待遇，是「不公正和毫無根據」的措施，可能影響韓國從日本進口的1000種貨品。韓國是優惠名單上唯一的亞洲國家。日本企業將需要為出口韓國的貨品申請許可證，可能會拖慢原料供應。韓方還考慮在WTO爭端解決機制起訴日本。日本政府則表示，不存在對韓禁運，世貿成員國有權在國家安全的基礎加強出口管制。韓國最新的數據顯示，7月頭20天韓國出口量按年跌14％。其中半導體的銷售額按年跌30％，而日本的進口則按年跌15％。