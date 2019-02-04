IMF降今明兩年全球經濟展望 核心通脹率跌或引發通縮風險

IMF將今年全球經濟增長預期，由4月時的3.3%下調至3.2%。明年增長預測下調至3.5%。將新興市場經濟增長預測下調至4.1%，明年則為4.7%。不過，IMF將美國今年GDP增​長預測上調至2.6%，維持明年增長預測在1.9%。

可樂季績勝預期 股價早段升逾5％

道指成分股業績理想，可口可樂上季盈利和收入勝預期，股價早段升逾5％。可口可樂公司稱，可樂品牌上季銷售量增長4％，零糖系列產品的銷售量更有雙位數增長。另一道指成分股聯合技術公司（United Technologies）業績也勝於預期。行政總裁海耶斯（Gregory Hayes）稱，其飛機零件製造業務表現優異，是業績理想的主因。該公司還提高了全年盈利增長前景，不過其股價早段先升後跌。美股3大指數早段向上。迄今超過18％的標普500指數企業公布了季績。 FactSet數據顯示，這些公司當中，超過78％的利潤勝預期。

蘋果購英特爾業務下周料達協議

《華爾街日報》引述知情人士稱，將於下周二收市後公布業績的蘋果，正就收購晶片巨擘英特爾（Intel）的智能手機調解器晶片（modem-chip）業務進行深入談判，有望在下周達成協議，未來可能開發自家5G晶片。該交易將涉及價值超過10億美元的專利及技術人員，助蘋果控制產品的關鍵零件開發。

相關交易金額對蘋果微不足道，但對市場策略和財務至關重要。英特爾對調解器晶片研發多年，準備應用於5G手機。倘獲蘋果收購，將可獲英特爾的技術和人才，省了多年研發工作。對英特爾來說，賣掉調解器晶片業務可使其擺脫一個拉低利潤的部門。知情人士稱，智能手機業務的年虧損約10億美元。雖然英特爾打算退出智能手機業務，其仍計劃推進5G技術的研發，以應用於手機以外的智能設備。

消息指出，蘋果與英特爾的談判進行約1年。《華爾街日報》4月時稱，當蘋果與高通（Qualcomm）就調解器晶片達成多年供應協議後，蘋果與英特爾的談判一度破裂。英特爾之後尋找買家，但其後再與蘋果重啟談判。

高通此前是iPhone調解器晶片的唯一供應商，雙方就高通專利費問題打了兩年官司才和解。蘋果與高通對簿公堂之際，與英特爾密切合作。但當蘋果和高通和解，英特爾即時宣布放棄研發5G手機調解器晶片。雖然英特爾為此已耗費10年，投入數十億美元，卻看不到獲利的前景。

美匯指數見97.71 近5周高位

此外，美國白宮與民主黨籍的眾院議長就提高債務上限達成協議，只待參眾兩院通過及美國總統特朗普簽署生效，避免政府局部停擺。消息刺激美元向上，美匯指數昨高見97.71，為接近5周高位。市場憧憬歐央行周四加推刺激措施，歐元兌美元低見1.1150，為5月底以來低位。英國「脫歐派」旗手約翰遜當選保守黨黨魁，周三起接任首相（詳見A19版），英鎊昨在1.24左右徘徊，接近上周所見的27周低位。

（綜合報道）

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