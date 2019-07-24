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北汽集團入股戴姆勒5% 合作關係早於吉利 中資持股合共近15%

【明報專訊】繼吉利（0175）母公司吉利集團之後，另一內地車企北汽（1958）母公司北汽集團昨日公布，已持股平治母公司、德國車企戴姆勒（Daimler）5%股權，成為戴姆勒第二個內地車企股東。不過，比起吉利，戴姆勒與北汽集團其實已經合作多年，關係良好，故分析料戴姆勒日後與北汽的合作會更穩定。

明報記者 陳子凌

據北汽集團公告，為加強與戴姆勒的長期戰略合作，故投資戴姆勒5%股份，交易包含2.48%的直接持股，以及獲得額外等同於2.52%股份的購買權利。北汽集團指出，是次持股表明雙方充分認可彼此過去長期合作的成功，並重視雙方共同利益，看好未來合作潛力。不過公告並未披露作價，但如果以戴姆勒上周五（19日）收市價計，5%股份價值約為220億元人民幣。

5%股份約值220億元人民幣

這亦是繼吉利集團去年10月買入戴姆勒9.69%股權，成為其單一最大股東，並於今年3月宣布與戴姆勒將組建合資公司，在全球範圍開發高檔電動車品牌Smart之後，再有內地車企入股戴姆勒。

而消息公布後，吉利集團回應，會繼續致力於對戴姆勒的長期投資。兩家內地車企旗下香港上市公司表現各異，北汽（1958）昨日收報5.19元，升2.77%；吉利汽車（0175）收報12.08元，跌0.33%。

早於2005年合營北京奔馳

但與吉利不同，北汽集團未入股戴姆勒前，已經與這家德國車企有多年合作關係，而且戴姆勒早便持有北汽集團旗下主要上市公司的股份，例如2013年持有北京汽車總股本計9.55%的股權，並擁有董事會席位；去年亦持有A股上市的北汽藍谷3.01%股份，此外，兩間公司還早在2005年合營北京奔馳，戴姆勒持有49%股權。

分析：交叉持股 利長久合作

內地汽車行業數據諮詢機構SoCar行政總裁張曉亮指出，現在北汽與戴姆勒實現交叉持股後，有利於彼此長久穩定的合作，且他認為，比起吉利，戴姆勒更樂於跟北汽合作，因為吉利的持股是透過二級市場收購，而北汽是跟戴姆勒進行直接交易，明顯有主動合作和被動合作的分別。

相關字詞﹕吉利集團 戴姆勒 平治 北汽集團

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