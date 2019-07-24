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新城急沽物業項目 傳陽光城有份「執平貨」

【明報專訊】日前傳出新城發展（1030）旗下的新城控股（滬：601155）已開始打包出售旗下資產，並以成本價兜售。昨日再傳出「執平貨」名單出爐，據內地財聯社報導，陽光城（深︰000671）亦正與新城在接洽當中，目前在盡職調查過程中。

日前，傳出新城控股有約68個項目的權益待售，其中金科股份（深：000656）已成為第一個接盤的買家，又指金科已經收購其中一個資產包，但股權變更仍未完成。

新城控股正洽售40個項目

新城控股昨於上交所發公告，截至目前公司正在洽談、協商出售的項目約40個（含聯營項目），但擬出售標的項目公司範圍、交易對方及金額均存在不確定性。如上述交易最終完成，公司可通過轉讓項目公司股權收回部分上半年已支付的土地款，將增加公司貨幣資金、優化公司資產結構。

截至目前，新城控股已就5個項目與交易對方簽訂了股權轉讓協議，交易成交總額約為24億元（人民幣，下同），約佔公司2018年末經審計歸母凈資產的8％，未達到《上交所上市規則》應當披露的交易的披露標準。

據內地克而瑞地產研究資料，新城控股在上半年新增土地貨值為第五大房企，總額達1770.4億元。而據新城發展於港交所的通告顯示，集團上半年合同銷售額為1224.18億元，按年增加28.44%。

相關字詞﹕陽光城 金科 新城控股 資產包 上交所 新城發展

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