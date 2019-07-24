BC科技進軍加密貨幣保險 業界最高受保限額39億

【明報專訊】雖然加密貨幣的監管前景未明，BC科技集團（0863）仍看好其發展前景，公司成立初期只是在內地提供廣告及商業園管理服務，去年正式將業務擴展到數字資產及區塊鏈領域。但是以公司2018年的收入數據計算，廣告及商業園管理服務仍是公司財務收入主要來源，區塊鏈業務收入其實只當中的6%。公司首席財政官張盛指出，希望盡快讓新業務收入佔比超越傳統業務，又透露香港及新加坡仍是公司區塊鏈主要發展市場，暫未打算進入內地市場，因內地對虛擬貨幣政策多變。
首席營運官盤立新：歡迎監管
集團現時數字資產機構客戶有近四成，其餘都是個人客戶，但機構客戶貢獻公司近64%的虛擬貨幣交易額。 張盛指出，機構客戶比個人客戶更加重視交易安全，公司於今年4月推出亞洲首個數字資產保險託管服務，並由怡安集團（Aon）提供保險服務。 公司首席營運總監盤立新補充，單獨就「冷錢包」而言，目前業界案例中，最高受保金額為5億美元（約39億港元）。
對於各地開始加強加密貨幣的監管，盤立新表示是意料之內。 他引用日本作例子，認為日本金融服務管理局（FSA）引進註冊制度後，當地虛擬貨幣交易額上升，有利行業整體發展，甚至形容「監管是發生在我們身上最好的事」。盤立新同時對facebook計劃推出「Libra」的推出表示歡迎，認為這可以為facebook約24億活躍用戶提供一個進入加密貨幣市場的機會，為整個行業生態揭開新的一章。