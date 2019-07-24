經濟
下一篇 上一篇

BC科技進軍加密貨幣保險 業界最高受保限額39億

【明報專訊】雖然加密貨幣的監管前景未明，BC科技集團（0863）仍看好其發展前景，公司成立初期只是在內地提供廣告及商業園管理服務，去年正式將業務擴展到數字資產及區塊鏈領域。但是以公司2018年的收入數據計算，廣告及商業園管理服務仍是公司財務收入主要來源，區塊鏈業務收入其實只當中的6%。公司首席財政官張盛指出，希望盡快讓新業務收入佔比超越傳統業務，又透露香港及新加坡仍是公司區塊鏈主要發展市場，暫未打算進入內地市場，因內地對虛擬貨幣政策多變。

首席營運官盤立新：歡迎監管

集團現時數字資產機構客戶有近四成，其餘都是個人客戶，但機構客戶貢獻公司近64%的虛擬貨幣交易額。 張盛指出，機構客戶比個人客戶更加重視交易安全，公司於今年4月推出亞洲首個數字資產保險託管服務，並由怡安集團（Aon）提供保險服務。 公司首席營運總監盤立新補充，單獨就「冷錢包」而言，目前業界案例中，最高受保金額為5億美元（約39億港元）。

對於各地開始加強加密貨幣的監管，盤立新表示是意料之內。 他引用日本作例子，認為日本金融服務管理局（FSA）引進註冊制度後，當地虛擬貨幣交易額上升，有利行業整體發展，甚至形容「監管是發生在我們身上最好的事」。盤立新同時對facebook計劃推出「Libra」的推出表示歡迎，認為這可以為facebook約24億活躍用戶提供一個進入加密貨幣市場的機會，為整個行業生態揭開新的一章。

相關字詞﹕數字資產 虛擬貨幣 bc科技

上 / 下一篇新聞

鄭若驊申報在夫家族信託「有份」 安樂上市前 信託收兩物業3年租金4000萬
鄭若驊申報在夫家族信託「有份」 安樂上市前 信託收兩物業3年租金4000萬
被指持安樂股份無申報 律政司：鄭無實際權益
被指持安樂股份無申報 律政司：鄭無實際權益
恒指乾升不足百點 成交588億
恒指乾升不足百點 成交588億
內地科創板成交按日減半 僅4股升
內地科創板成交按日減半 僅4股升
人行行長易綱：內地現利率水平合適
人行行長易綱：內地現利率水平合適
東薈城完成擴建下月開幕 大增食肆數目及戲院
東薈城完成擴建下月開幕 大增食肆數目及戲院
歐舒丹首季銷售淨額增19％
歐舒丹首季銷售淨額增19％
石鏡泉辭《經濟日報》執董副社長職
石鏡泉辭《經濟日報》執董副社長職
澳門博彩業進旺季 大行看淡賭收
澳門博彩業進旺季 大行看淡賭收
新城急沽物業項目 傳陽光城有份「執平貨」
新城急沽物業項目 傳陽光城有份「執平貨」
麗展逾5.57億 購豐德麗橫琴項目
麗展逾5.57億 購豐德麗橫琴項目
北汽集團入股戴姆勒5% 合作關係早於吉利 中資持股合共近15%
北汽集團入股戴姆勒5% 合作關係早於吉利 中資持股合共近15%
IMF降今明兩年全球經濟展望 核心通脹率跌或引發通縮風險
IMF降今明兩年全球經濟展望 核心通脹率跌或引發通縮風險
韓日貿易爭端 世貿開會討論
韓日貿易爭端 世貿開會討論
FTC歷來最大民事罰款 fb外泄數據傳罰390億
FTC歷來最大民事罰款 fb外泄數據傳罰390億
劉思明：高鑫小注吸納等業績
劉思明：高鑫小注吸納等業績
沈華：投資海外 切忌霧裏看花
沈華：投資海外 切忌霧裏看花
涂國彬：憧憬減息 白銀創新高
涂國彬：憧憬減息 白銀創新高
植耀輝：後市不明朗 不建議入市
植耀輝：後市不明朗 不建議入市
技術取勝：長建60元承接較大
技術取勝：長建60元承接較大
華融清洗「流毒用語」 賴小民著作專訪全被禁
華融清洗「流毒用語」 賴小民著作專訪全被禁
中國金融業高管 最高薪酬285萬人幣
中國金融業高管 最高薪酬285萬人幣
劉思明：內房股指跑輸恒指 勿掉以輕心
劉思明：內房股指跑輸恒指 勿掉以輕心
周顯：騙子通常派頭十足
周顯：騙子通常派頭十足
湯文亮：二手樓空置稅 令新樓樓價跌
湯文亮：二手樓空置稅 令新樓樓價跌
無懼社會氣氛差 新盤442伙伺機開售 匯璽III上載樓書 單位271呎起
無懼社會氣氛差 新盤442伙伺機開售 匯璽III上載樓書 單位271呎起
本月主要新盤 共錄12宗撻訂
本月主要新盤 共錄12宗撻訂
豐景園尚築連錄減價成交
豐景園尚築連錄減價成交
元朗周六遊行 美聯擬關部分分行
元朗周六遊行 美聯擬關部分分行
馬主李萬益土瓜灣工廈申改建住宅
馬主李萬益土瓜灣工廈申改建住宅
啟德4C區1號地第二標價僅低3%
啟德4C區1號地第二標價僅低3%
安聯投資Stephen B. Jue：資金由軟件股轉硬件股
安聯投資Stephen B. Jue：資金由軟件股轉硬件股