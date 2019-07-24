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澳門博彩業進旺季 大行看淡賭收

【明報專訊】澳門博彩業於7月份進入旺季，但是多家大行預期，由於7月中的一個星期日均賭收較前一周增長放慢，因此預期7月份的賭收有機會按年下跌0.5%，一般估計會有低的單位數字增長。但濠賭股昨日表現反覆，只有美高梅中國（2282）升1.03%而錄得最大升幅。

野村為眾大行中對澳門博彩業收入表現看得最愛淡。該行指出，上周的日均賭收只有7.86億元（澳門元，下同），較之前一周預期的水平7.93億元，下跌1%。

中場博彩7月份的收入則料比6月份增加5%，貴賓博彩的贏率只有2.8%至2.9%，業務量則比6月份減少6至7%。綜合而言，該行預期7月份的賭收按年跌0.5%。

麥格理方面則引述最新渠道顯示，7月份的賭收有機會按年下跌0.2%，但是依過往走勢看，7月份的日均賭收比6月份增長8至11%，若貴賓博彩贏率回復正常，其預期7月份賭收會有低的單位數字增長。

花旗表示，保守估計，7月份的澳門賭收按年增長1%至255億元，從渠道資訊所得，永利澳門（1128）、新濠博亞及美高梅中國（2282）的市場佔有率有所增加。

此外，金界控股（3918）昨日公布6月底止中期業績，期內受惠於Naga 2作出貢獻，加上博彩收入按年增長22%至8.72億美元，除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年增長41%至3.28億美元，純利則按年增長36%至2.45億元。每股中期息派0.2627港元。

金界EBITDA按年增近四成

中場賭枱按押籌碼按年增長32%至7.56億美元，收入則按年大增45%至1.46億美元；貴賓博彩泥碼達231.8億美元，按年增長38%，贏率雖然按年減少0.5個百分點，收入卻按年增長18%至6.49億美元。

相關字詞﹕金界控股 美高梅中國 新濠博亞 永利澳門 澳門

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