石鏡泉辭《經濟日報》執董副社長職

事後石鏡泉發出道歉聲明，惟事件餘波未息。經濟日報集團（0423）昨夜公布，石鏡泉因有意從事其他個人興趣，已辭任集團執董及經濟日報副社長職務，即時生效，但仍繼續為集團專欄作家，並確認石與董事會並無意見分歧。

年薪佔集團收入近5%

據經濟日報集團去年年報，現年71歲的石鏡泉為香港經濟日報創辦人之一，亦為該報副社長及研究部主管。石鏡泉去年作為經濟日報集團董事收取年薪及袍金、花紅等共346萬元，較上財年323.2萬元增加7%，當中薪金為296.6萬元。按經濟日報去年賺7152.1萬元計，單是石鏡泉個人年薪已相當於集團全年所賺的4.8%。石鏡泉在經濟日報仍持有集團股權100萬股或0.232%。

今次辭職風波源起上周六的建制派「守護香港集會」，會上石鏡泉提出教仔「須用藤條及水喉通」，言論與周日元朗發生白衣暴徒使用類似武器無差別襲擊市民事件不謀而合，引來社會批評，更有近900名經濟日報的現任及前任員工發表聯合聲明，指石鏡泉公然提出「藤條水喉通打仔」煽惑暴力的言論，深表震驚及極度遺憾，並批評石鏡泉言論如同合理化暴力行為，是指鹿為馬等。

David Webb：道歉太遲 應予檢控

獨立股評人David Webb表示，他日前已向經濟日報表態，要求石鏡泉辭職，並指石鏡泉言論涉及煽動暴力，應予檢控。

近年石鏡泉除了經濟日報事務，亦專心務農。他不時在其專欄分享於元朗河背村辦有機農莊「築福農莊」。據了解，除了向外賣菜，他亦有向集團員工出售有機菜、菇等。

曾稱中國技術可沙漠耕種

他又透過專欄分享對農業看法，6月一篇以「下一個戰場」為題的文章，大談中國農藝有突破，沙漠也可種大豆、高粱、玉米、辣椒，以至稻米，又指沙漠鹽鹼地的耕種法為中國專利，可反制美國，質疑「5年、10年之後，美國的農夫還會有中國市場嗎」，以及指「特朗普，你好大劑」，惟文章遭到網民批評指以色列早已在沙漠種植多年等。