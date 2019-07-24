東薈城完成擴建下月開幕 大增食肆數目及戲院

明報記者 蕭嘉聰

近日網民在上水、沙田發起「光復」行動，反對內地訪港遊客影響本地居民生活。Heywood稱，商場向來會準備好應對各類突發事件，例如火災，發生任何事均會盡力作準備。香港零售管理協會日前則預告，如果示威活動持續，香港零售銷售額將要下跌雙位數字，而東薈城今年首季零售銷售額增長0.5%，較去年同期大減11.2個百分點。他指出，零售行業在不同的經濟周期總有起伏（ups and downs），對整體前景仍有信心。

零售業周期起伏 對前景有信心

Heywood表示，商場近日以「漂亮出走」作品牌形象，是因為有別於外國的名店倉位於鄉郊地區，由香港市區短時間就可到達東薈城，商場亦有如大嶼山的「出入口」，不論是遠足或者到沙灘玩耍，都會先經過商場，新加入的餐飲食肆，更可令顧客停留更長時間。

多了如泰國等東南亞遊客到訪商場

除了機場，東薈城亦鄰近另一基建、去年落成的港珠澳大橋。東涌成為經大橋訪港內地客的必經地，他認為，大橋明顯帶動區內人流，不過去年剛落成時，部分遊客會視其為景點，在港停留3至4小時就會到訪其他地方，隨着大橋營運近一年，開始有更多遊客會在香港過夜。

Heywood又指出，數年前內地遊客來港的確是為購買奢侈品，時至今日，他們更多是追求「mix and match（混搭）」，因此今次的商戶組合就加入更多中價品牌，例如Jack Wills、GAP等，以及童裝、護理及美容類別，部分更是首次在港開設特賣場，令顧客有更多選擇。他強調，除了內地遊客，近年亦有更多東南亞遊客到訪商場，例如泰國，不過本地顧客仍是商場很重要的一部分。