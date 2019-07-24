經濟
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人行行長易綱：內地現利率水平合適

【明報專訊】近日市場對美國聯儲局本月減息預期升溫，對此人行行長易綱昨日接受內地媒體《財新》表示，去年美國加息，中國沒有跟隨；現在美國減息，中國也要看自己的實際情况而定，總體來說，中國現時利率水平是合適的。

易綱又稱，減息主要是應對通縮危險，但現在中國物價走勢溫和，因為非洲豬瘟等因素，5月和6月居民消費價格指數（CPI）已升到2.7%，所以現在的利率水平是合適的，可以說接近黃金水平。

保留存款基準利率 免存款大戰

對於利率併軌改革的主要思路，易綱強調，存貸款利率要分開走，存款基準利率仍將保留相當長的時間，以免出現存款大戰；貸款利率定價機制要進一步改革，貸款基準利率淡出，由市場化報價利率來取代貸款基準利率，同時參考中期借貸便利（MLF）等一系列市場化利率。

對於用降存準金率來擴大貨幣供給、降低企業實際融資成本的猜測，易綱也表示，目前的準備金率結構，其政策導向也是鼓勵銀行多向中小企提供融資。易綱並解釋，雖然人行對貸款利率的上下限都放開，但由於此前對貸款利率有過基準利率0.9倍的下限，而貸款基準利率維持在4.35厘已經4年沒變，因此目前3.915厘就成為了大行實際貸款利率的下限。現在通過貸款利率改革加大競爭，打開這個下限，貸款利率便可以更低，如果大行覺得給大企業的貸款利率太低不賺錢了，大企業可以更多轉向發債，大行也可以更多探索向中小企業貸款。

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