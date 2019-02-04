經濟
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恒指乾升不足百點 成交588億

【明報專訊】港股全日乾升不足百點，成交持續低迷，僅588億元，7月至今已有兩個交易日成交不足600億元。市場估計與近日香港社會氣氛有關，而恒指波幅愈來愈小，有可能向下爆發。

昨日恒指高低波幅僅176點，全日最多升118點，收市報28,466點，升95點，國指升39點至10,809點。重磅藍籌股幾乎被點穴，匯控（0005）升0.5％，騰訊（0700）升0.28％，友邦（1299）無升跌。二線藍籌股發威，中生製藥（1177）升5.6％，是表現最好的恒指成分股。恒安（1044）獲大行唱好，升5.3％。中美傳快將重啟談判，華為問題或取得進展，手機設備股做好，瑞聲科技（2018）及舜宇光學（2382）分別升3.6％及2.9％。

宏匯證券研究部主管林嘉麒表示，相信港股最少都會淡靜到月底，待美聯儲議息後才會較活躍。但他認為投資者不單是靜待議息，交投減少還因為香港社會氣氛不佳，影響消費及投資意欲。

分析：倘短線未補裂口 難扭跌勢

林嘉麒指出，由於社會紛爭長期未得到解決，外資或會評估為持續性事件，因而減少投資在香港，並觀察事件對香港經濟的影響。雖然未至於撤資，但短期內都會較為審慎。

大摩：人保股價80％機會上升

恒指昨日高位距離10天線相當接近，但保歷加通道愈收愈窄（見圖），林嘉麒表示，「爆邊」的機會很大，但估計較大機會向下走，因為市場早已對減息有憧憬，企業盈利不樂觀，况且早前恒指出現島形頂，若短線未能突破29,000點，填補早前下跌裂口，難扭轉跌勢。

摩根士丹利發表報告指出，相信人保集團（1339）在未來60日股價有80％機會上升，估計集團在人壽、健康及財險等產品都有改善，當中人壽及健康保險新業務價值增長會領先同業，預計25％，主要受惠結構改善及與阿里支付合作。人保昨升1.8％，旗下財險（2328）升3.8％。

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