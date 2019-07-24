被指持安樂股份無申報 律政司：鄭無實際權益

稱資料「當作持有的權益」披露

鄭若驊透過律政司新聞秘書回覆本報表示，律政司長作為政治委任制度主要官員及行政會議成員，每年均會就個人利益作出申報，包括每家公司的實益股份（beneficial interest in shareholdings），司長對於安樂工程並沒有實益股份，換言之沒有實際利益，因此不需要作出申報；而有關資料是作出「當作持有的權益（deemed interests）」披露。

安樂工程集團有限公司亦發出聲明，僅就上市證券的披露而言，任何人士的配偶如在香港上市公司中擁有權益，則該名人士亦被當作持有該權益。鄭若驊在該公司的任何股份中並無直接或間接的擁有權或實益或財務權益，亦無任何股息權、表決權或處置權。

《蘋果日報》早前報道鄭若驊未有申報在安樂工程持股的利益。本報翻查港交所的披露權益資料，鄭若驊於安樂工程集團持有權益的股份數目為888,650,000，佔已發行的有投票權股份百分比63.48%。當中又寫到，鄭若驊為潘樂陶的配偶，被視作（is deemed to be interested）於有關股份中擁有權益。不過，安樂招股書未有顯示鄭若驊持股或擁有權益。記者翻查鄭若驊的行政會議成員個人利益登記冊及政治委任制度主要官員的周年申報，未見有相關申報。

甄文星：若信託有其他受益人須披露

本身是會計師及從事保薦人業務的公共專業聯盟財經政策發言人甄文星表示，法例規定上市公司大股東（substantial shareholder）須披露配偶的權益，並解釋有關寫法只是「當作是」有權益，並不代表實際持股，「不一定有實際權益，例如若潘樂陶離世，就要視乎遺囑怎樣寫，鄭若驊有否分到股份」。他又稱，潘樂陶以信託基金持有公司股權，若信託基金有其他受益人，亦需披露。