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鄭若驊申報在夫家族信託「有份」 安樂上市前 信託收兩物業3年租金4000萬

【明報專訊】律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下本地機電工程集團安樂工程（1977），申請上市以來經歷不少爭議，鄭若驊自安樂工程招股以來一直無申報利益，但至日前突於聯交所申報，因應配偶關係，她在丈夫透過家族信託持有的股份中亦「被當作持有（Deemed to be interested）」，由於股份由信託持有，申報或意味她在潘的家族信託中受益。翻查資料，信託除持有市值逾11億元的安樂股份，潘氏上市前更施展財技，將原屬安樂工程的兩個市值逾2億元、正出租予上市公司的辦公室物業分派予私人信託，不足3年將收取合共約4000萬元租金，要公眾股東向他們「交租」。

明報記者 馬迪帆

據招股書資料，安樂工程原透過私人公司Wise Eagle，持有香港北角港運大廈12樓及13兩層寫字樓物業作自用，惟安樂工程在上市前重組，將Wise Eagle股權分派予公司多名股東，其中潘樂陶旗下信託獲得該公司約84.63%股權，以該公司市值約2.13億元計，相當於獲發約1.8億元資產。

簽32個月租約 月租148萬元

除取得物業控制權外，潘氏夫婦又可收租。招股書顯示，該物業由安樂工程中抽走後，與上市公司重新簽訂租約，有效期由2018年4月13日至2020年12月31日，租賃期約32個月，租金總額達4734.2萬元，相當於每月租金約147.9萬元，意味安樂工程上市後，每月需繳付125.2萬元租金予鄭若驊及潘樂陶，總額涉約4000萬元。

投行家：賺到盡「難睇」

有投資銀行家表示，潘樂陶夫婦這種操作不罕見，主要是大股東不欲貴重資產「同街外股東分」，因為與上市前大手派息一樣，會將貴重資產如物業從上市公司中抽走。至於司長與丈夫將物業出租予上市公司，同樣不罕見，較著名例子是翠華（1314）及米蘭站（1150）貴價向大股東租舖。

該投行家表示，這類財技操作並不違規，嚴格而言對股東無傷大雅，「投資者買股票時已經知道個架構」，不過，他認為以鄭若驊的身分角色，潘氏夫婦這種「賺到盡」的操作難免有「難睇」之嫌。

據招股書顯示，潘樂陶透過委託信託公司HSBC International Trustee Limited為受託人，成立家族信託The Otto Poon Family Trust控制「家族財產」。若以安樂工程昨日收市價1.25元計算，本批司長有份的股份總計價值高達11.11億元；加上「隱藏」在信託內的物業資產，夫婦二人財產實際高達13億元。

潘樂陶夫婦信託財產達13億

鄭若驊之前曾涉仲裁案未申報風波，而丈夫潘樂陶旗下安樂工程因接連與政府項目合作，亦備受矚目。翻查資料，安樂工程於2018財年有10項政府合約項目中標，同年政府合約項目總計收益8.8億元，佔公司總收益14.7%，其過往項目包括港珠澳大橋香港過境設施、香港白石角科學園屋宇安裝等。

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