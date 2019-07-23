金朝陽申強拍希雲大廈 估值16億

資料顯示，該項目合計地盤面積共約13,150方呎，現時為樓高10層之商住物業，共有125戶住宅及45個地舖單位。據強拍文件顯示，金朝陽現時已經持有相關物業超過84%業權，

集團歷來最大收購項目

金朝陽表示，項目位處銅鑼灣繁華地段，屬港島罕有的核心地段項目，惟暫時未決定項目將來發展用途。不過，金朝陽指出，若項目重建作商業用途，以地積比率15倍計算，將來可建樓面面積約19.72萬方呎；若發展為住宅項目，如以地積比率9倍計，將來可建樓面約11.83萬方呎。

據悉，金朝陽為求盡快收購希雲大廈，近月不惜以高價收購，其中一個中層M單位，早前以1177萬元收購，以實用面積475方呎計，實呎約2.48萬元，惟同面積的其他層數M單位，去年收購價約569萬元。

若重建住宅 樓面近12萬呎

市場人士指，未來項目出售時，售價可以跑馬地指標豪宅禮頓山作參考，禮頓山最新一宗二手成交，實呎約4萬元水平。

金朝陽過往在銅鑼灣、大坑一帶有多個舊樓併購項目，其中包括於2010年推售的大坑華倫街尚巒，以及2012年推售的希雲街曦巒，兩者同樣以中小型單位為主，尚巒最細單位實用265方呎起，曦巒由390方呎起，兩者最新成交實呎相若，約2.3萬元至2.4萬元。

已先後在區內推售尚巒曦巒

除住宅項目外，金朝陽由2010年起開始收購的銅鑼灣耀華街42至44號、以及堅拿道東28至29號，亦於2017年成功統一全數業權，項目接近時代廣場及金朝陽中心，地盤面積約2952方呎，重建後將發展成商廈項目，約樓面約4.4萬方呎。