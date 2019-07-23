朗濤折實1.43萬加推百伙 提價6%

朗濤最新加推2號價單涉100伙，分布於第6、7、8座，即與首張價單一樣，全部位於項目後排，大部分以樓景為主，平均實呎18,211元，扣除最高21%折扣後（包括5%即供優惠、1%限時優惠及15%印花稅優惠計算），平均折實實呎14,387元，較首張價單平均折實實呎13,567元高6%。

料最快今日公布銷售安排

朗濤新推單位涵蓋1至3房，實用面積介乎372至1231方呎，折實價由560.3萬至2209.3萬元，折實實呎12,208至17,947元，當中有42伙單位的折實價在600萬元以下；售價最廉宜為8B座2樓A室，屬實用面積390方呎1房間隔，折實價560.3萬元，折實實呎14,367元。

至於今批折實呎價最廉為8A座2樓C室，實用773方呎，2房間隔，折實價943.7萬元，折實實呎12,208元。

4日收1500票 超額5倍

鷹君表示，因應座數、樓層及景觀等因素，價單第2號比較價單第1號約有6%調整，連同首批單位計算，兩張價單合共涉250伙，以定價計市值約26億元。市場消息指項目自上周五至昨日共4日，累積收逾1500票，超額約5倍，預計最快今日公布銷售安排並於本周末發售。

另市場消息稱，億京荃灣楊屋道新盤映日灣，已獲批發預售樓花同意書，料稍後上載樓書。資料顯示，映日灣由3幢住宅大廈組成，總樓面面積約42萬方呎、涉840伙，以中小戶型為主，項目關鍵日期為2020年4月，樓花期長約9個月。

映日灣840伙獲批預售樓花

此外，中信泰富何文田KADOORIA昨招標售出一伙特色戶，為嘉道理道125號地下單位，實用1531方呎連542方呎花園，成交價6800萬元，折合實呎44,415元；項目自2017年底推出至今累售約71伙，佔單位總數77伙逾九成，意味全盤邁向沽清。