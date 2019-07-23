祥益汪敦敬：昨生意跌六成

不過，有分析指，元朗區昨日二手交投雖然較正常市况低，惟相信只屬短期影響，長遠仍看好樓市。

安排住圍村員工提早下班

向來主攻屯門和天水圍市場的祥益地產，旗下分行自昨日正午12時起，安排居住於圍村的同事提早下班，期後亦有分行提早關門。祥益總裁汪敦敬稱，公司昨天促成的二手成交量，比正常市况下跌六成，並指暴力事件影響全香港，希望大家可平靜下來。

林一鳴：對新盤推售影響較微

此外，資深地產分析員林一鳴認為，社會不明朗因素對新盤市場影響不大，樓市長遠仍然向好。社會衝突於6月開始時，發展商當時推盤速度的確有所減慢，惟期後已回復正常，相信近日事件對新盤推售速度的影響較微。

林續稱，市場普遍預期美國聯儲局稍後減息，而且香港新盤傾向「斷層式供應」，未來每年或將只有約1萬個新盤單位供應市場，加上內地人移居本港的情况有上升趨勢，因此樓價將受帶動，持續上升。

社會氣氛回穩 二手才回復正常

另利嘉閣研究部主管陳海潮表示，雖然元朗暴力事件對交投的影響，暫時未有具體數據反映，但相信對買家心理有一定影響，估計要待社會氣氛回穩後，二手交投市况才能回復正常。陳續稱，準買家現時均保持觀望態度，短期內仍看淡受影響區域的成交。