帝峯‧皇殿1房3030萬售 九龍新高 康山3房撲千萬 港島居屋破頂價

明報記者 張允亭

市場消息稱，上述奧運站帝峯‧皇殿6座極高層A室，採1房間隔，實用面積807方呎、另連547方呎平台，新近以3030萬元易手，料為九龍最貴1房單位，實呎37,546元；原業主2011年以2502萬元購入，持貨8年，現轉手帳面獲利528萬元，單位期間升值21%。

資料顯示，現時全香港最貴1房單位為中環28 Aberdeen St的頂層特色戶，曾於去年8月以3761萬元成交。

呎價3.75萬 8年升值兩成

資助房屋成交價亦持續上升，據土地註冊處資料顯示，鰂魚涌居屋康山花園8座高層C室，實用面積592方呎，屬3房間隔，新近於自由市場以998萬元沽出，實呎16,858元，成交價創港島居屋自由市場新高紀錄；原業主早於1997年以343萬元（未補地價）購入，扣除補地價金額後，料獲利依然甚豐。資料顯示，港島居屋對上錄得高價紀錄為香港仔雅濤閣2座中層H室，曾於今年3月以980萬沽出，意味是次成交比舊紀錄再高出18萬元或1.8%。

海天晉1房售730萬 同類破頂

新界方面，將軍澳半新盤海天晉新近亦有1房戶以破頂價沽出；中原分區營業董事伍錦基表示，上述海天晉7A座高層C室，屬實用面積374方呎1房間隔，以730萬元成交，實呎19,519元，成交價、呎價齊創屋苑同類單位的新高紀錄；上次同類單位舊最高價紀錄為6A座低層D室，本月初以712萬元沽出，即本次成交較舊紀錄再推高18萬元或2.5%。

伍指出，是次成交單位原業主2016年5月以535.8萬元一手購入單位，持貨逾3年，帳面獲利194.2萬元，物業期內升值36%。

嘉湖3房呎價撲1.1萬 3個月高位

另外，被形容為上車樂園的天水圍嘉湖山莊，亦錄一宗高價成交；中原副區域營業經理文家輝稱，上述樂湖居10座中層A室，實用面積636方呎、屬3房連套房間隔，原業主放盤僅一天，以693.8萬元沽出，實呎10,909元，呎價為同類單位近3個月高位。文指出，原業主2012年11月以315萬元買入單位，持貨逾6年，帳面獲利378.8萬元，物業期內升值1.2倍。