湯文亮：暫時放棄港交所

周日晚上，當上環及元朗發生警民以及不同政見人士衝突之後，示威者又衝擊中聯辦，塗污國徽，挑戰一國兩制底線，我估計今次沒有國家話中國或者香港政府沒有回應示威者訴求，英國外相侯俊偉更加唔會話香港政府如果不回應示威者訴求，就算佢唔想但都要制裁香港，這是很嚴重警告。現在伊朗扣留了英國一首運油輪，外相亦只不過話考慮經濟制裁，我真的不明白外相當時點解會話要制裁香港，沒有外國人士撐腰，示威行動即將告一段落，就算有示威，警方亦會強硬對付，否則示威者再一次衝擊中聯辦，再塗污國徽，國家會隨時宣布一國兩制提早完結，香港就立刻玩完。

大市成交量低 值博率不高

我賣走港交所股票並不是因為任何政治問題，亦不是經濟環境惡化，更加不是港交所經營不善，而是大市成交量太低，在最近10日，平均每日成交量大約只有600億元，這個數字根本養唔起現時咁多證券行。事實上，有不少證券行結業，好彩過去在證券行打工的人有不少積蓄，就算休息三幾年亦沒有問題。所以，港交所在未來一段時間會處於冬眠狀態。但我並不是說港交所不值這個股價，我甚至會說是超值。不過，我記得5年前以140元買港交所，當時的每日成交量最少都超過1000億元，之後一年成交量不斷上升，有時仲超過2000億元，港交所股價亦超300元，這是非常正常。現在成交量比當日下跌40%，股價則上升接近1倍，我覺得值博率不高，暫時避下風頭亦是正確做法。

本來，有幾隻重量級股票在香港上市，可惜胎死腹中，否則，在這幾隻重量級股帶動之下，成交量一定會大幅上升，沒有幾隻重量股，只得一些魚毛蝦米股上市，那些新上市公司在敲完鑼之後，股價就立即潛水，無論是捧場或者頂頭飛，想走都走唔到。那些上市公司根本不在意股價升跌，最緊要是上到市，上市已經是中了大獎，他日有機會將隻殼賣走，在七除八扣之下，那些主要股票都可以有兩三億落袋。

試想一想，一家大公司本來只賣名牌上價貨，平價貨不多，但其後平貨愈來愈多，名牌貨當然不甘同場發售，以免自貶身價；久而久之，那一家公司充斥平價貨，營業額及盈利都會大幅下降，股價亦跟隨下降，股票投資者的心胸是很窄，如果無錢賺，很難叫到他們買股票。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]