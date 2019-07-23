約翰遜勢拜相 英鎊沽壓重 市場憂硬脫歐 經濟陷技術衰退

歐寬鬆預期升溫 歐元承壓

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，上周五美國聯儲官員的講話，使市場對聯儲局本月降息50點子的預期又再降溫，美匯指數因此再次回到97上方水平，同時10年期美債收益率稍微反彈至2.06厘。具體而言，鴿派成員Bullard表示傾向於降息四分之一厘，但不認為這代表開啓降息周期，另一名成員Rosengren則認為美國聯儲局能耐心等待。歐元方面，媒體指歐洲央行計劃於11月前重啓買債計劃。寬鬆預期升溫導致歐元承壓。這亦變相利好美元指數上漲。本周關注歐央行貨幣政策會議及各主要經濟體製造業PMI。

全球增速放緩 美匯指數料95至98波動

除此之外，市場對歐洲央行放寬政策的預期升溫，亦變相支持美元指數上升。本周市場將關注美國第二季度GDP和製造業PMI。不過，他認為無論數據表現如何，7月美國聯儲局也將降息0.25厘。儘管如此，在全球央行同步放寬政策及全球經濟增速同步放緩的情况下，美匯指數料繼續在95至98區間波動。

英皇外匯報告指出，美國聯儲局主席鮑威爾上周在國會作證時就暗示降息，他在本周二講話時又重申，將採取適當行動保持美國經濟擴張。芝加哥聯儲局總裁埃文斯則表示，美國聯儲局在7月政策會議上降息0.5厘，可確保通脹更快達到聯儲局目標。最新兩名影響力很大的美國聯儲局官員上周四強調聯儲局將以迅速行動支持美國經濟，言論引發市場重新押注該央行可能在本月降息0.5厘。

李若凡指出，英鎊兌美元一度下試1.25。脫歐方面，英國下議院通過一項修正案令下任首相更難推動無協議脫歐，歐盟首席談判專員Barnier指準備研究愛爾蘭議題的其他方案，這有助紓緩對英國硬脫歐的部分擔憂。儘管如此，這並不代表完全限制下任首相推動無協議脫歐的可能，脫歐風險料繼續增添英鎊的波動。

鎊匯技術下試1.2225

不過，英皇外匯指英鎊兌美元上周跌至1.2380，見逾兩年新低，英國脫歐疑慮揮之不去令英鎊承壓。投資者對脫歐派代表人物約翰遜贏得保守黨黨魁之位、最早在本月底成為下任英國首相感到不安。英國經濟數據不佳，且英國央行暗示可能會降息，而非此前預期的加息，也打壓了英鎊。技術圖表所見，經歷了5月的下跌後，匯價於6月曾展現一段整固行情，技術下試目標約為1.2225，進一步看至1.20關口。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 理財專題]