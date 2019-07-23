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周顯 投資二三事

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周顯：中東fund騙局 上市公司中伏

【明報專訊】由於市場不景，很多股票都陸續爆煲，它們都有一個共同特點，就是股價曾經炒到老高，創業板、幾十億市值，暴跌也是遲早的事，一點也不稀奇。

問題在於，這些股票為何要炒到幾十億元市值呢？如果是要在市場出售，晨早已經沽清啦！有乜可能可以連續幾年維持價格高企呢？這其中牽涉到一個非常愚蠢的騙局，我統稱為「中東fund騙局」，可與尼日利亞電話騙案相輝映。

這大約是上市公司老闆注入了一個項目，這個項目他當然以為是好正啦！然後就把股價炒高，據說，有一個基金會在高位接貨，可能只要付出區區的兩三成佣金，就可以成事。由於近年流行中東基金，因而統稱為「中東fund」。

然而，我有一個很聰明的朋友，問了一個問題﹕為什麼會有這麼多這麼蠢的中東佬呢？乜你認為，中東人真的很愚蠢嗎？

所以，這些中東人，十居其十都是騙局，而被騙者，就是上市公司老闆，他們直至爆煲前的幾日，在借新的貴利時，還口口聲聲說很快搞掂，記得有個貴利佬苦口婆心地向上市公司老闆直接踢爆那個殘酷的事實，上市公司老闆那副死相，好像給判了死刑的樣子。

如果你問，中東fund騙局的騙子有什麼好處，答案是，如果有人把股價打高二三十倍，大風吹過來，你多少也可以拾到幾張銀紙。不過有個最離譜，只是呃飲呃食呃跳舞，不過已經呃足好幾年，都賺番夠了！

[周顯 投資二三事]

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