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劉思明：港股低迷惟沽壓不大

【明報專訊】港股昨天跌勢全面，但沽壓不大，只是回到近期低迷狀况。恒指低開153點後試底，力守28,500點，午後沽壓加劇，尾市最多跌461點，收報28,371點，跌394點或1.37%；國指跌1.28%。大市成交677億元，低於60天平均兩成，成交持續偏淡。

據《明報》港股數據庫，升跌比率16比84，跌逾3%佔下跌股份不足一成；陽燭對陰燭為22比78，大市普遍下跌，但沒有明顯沽壓。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌1.12%、0.90%，中小型股跌幅溫和。

金山軟件需升破18元阻力

本報數據庫追蹤的30個行業，有近九成下跌，中資電力股受壓，跌幅近4%。哈爾濱電氣（1133）獲母企私有化失敗，股價急挫逾兩成，但撇除該股，行業亦跌逾2%。上海科創板昨天正式登場，有超過六成的股份倍升，但火熱的氣氛未有帶來香港上市的科網股，成為首批科創板上市的中國通號（3969），其A股倍升，但H股大幅回吐逾一成。

籌備分拆旗下業務於科創板上市的金山軟件（3888），從3個多月低位反彈逾8%，但公司令市場期待的手遊《劍網3》推出後反應不及預期，令股價持續受壓。該股經過昨天急彈，重上20天線，惟上望50天線約18元有重要阻力，除非可以升破企穩，否則難以扭轉中期轉弱趨勢。

萬洲轉強有待觀察

上升行業中，以靠穩為主，零售及教育升0.40%表現最佳，其中以教育股宇華（6169）做好帶動；紡織及服飾升0.12%，有近一半股份上升，升勢已最全面；個別食物飲品、豬肉股如H&H國際（1112）、萬洲（0288）以陽燭收市，買盤相對積極，但成交未能配合，轉強有待觀察。

信義光能走勢突破可留意

信義光能（0968）昨一度升逾7%，收市升幅收窄至約3%，雖然高位有阻力，但走勢呈突破，可以留意。高盛上周發表報告，將信義光能的投資評級，一口氣由沽售調高至買入；該行相信，信義光能的成本優勢及產能快速擴張，將得益於中國加快採用雙面太陽能玻璃組件，而內地需求或於下半年回升，產能擴張帶來的規模經濟，均有利股價。走勢上，信義光能重上第二季的交易密集區4至4.5元水平，底部約4元成支持，並有望再次上試4.5元水平。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕信義光能 金山軟件 科創板 港股

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