劉思明：體育用品紡織股逆市做好可留意

體育用品及紡織股李寧（2331）、申洲（2313）創52周新高，安踏（2020）遭沽空機構持續狙擊，無礙股價表現，創收市新高。事實上，連同早前同樣被沽空機構狙擊的波司登（3998），股價急挫後迅速收復失地並持續創多年新高，反映市場對行業相當樂觀。

安踏於港股收市後公布，預告上半年收益按年增長超過35%，受到較高毛利率的零售業務貢獻增加，經營開支比率相對穩定及提前收到政府補助等因素帶動，經營溢利將增長不少於50%，純利增長不少於25%。集團透過提升自家品牌，以及併購發展多元化的品牌策略，帶動業績保持強勁增長，行業中佔據龍頭地位，過去股價持續跑贏同業一。

安踏60元料有阻力

不過，安踏去年計劃收購芬蘭運動品牌Amer Sports，引起投資市場對公司財務狀况、攤薄盈利及經營海外業務規模擴大等憂慮，去年中股價亦失去抗跌能力，雖然去年第三季跟隨同業低位回升，但也難重拾領導的強勢，近期受到沽空機構狙擊，股價再度落後。

安踏現價相當於今年預測市盈率26倍，距離高峰的28倍有折讓，相比同業的估值早已創新高，以及過去相比申洲存有溢價，股價已反映財務被質疑及收購的困擾的利淡因素，除非有更多有力證據指控公司帳目有問題，或行業出現逆轉，否則安踏應能跟上行業升浪，不過要重拾強勢，還要有待收購帶來貢獻。走勢上，安踏5月底急挫後回升逐步轉強，昨創出收市新高，上望於60元料有心理關口阻力，短線支持在55元，止蝕設於100天線（現約52元）。

申洲穩健短線上試115元

另一行業龍頭申洲，公司處於紡織服飾行業的上游，受惠於行業恢復較快增長趨勢，但業績及股價難望在行業景氣情况下追得上下游的品牌服飾股。然而，公司經營及業績穩健，財務狀况良好，將可支持股價中線穩中向好。至於短線，申洲股價蠢蠢欲動向上，或可上試115元甚至120元水平，50天線（現約102元）為重要支持。

要一再強調，消費者對具功能力的服飾如運動、禦寒的需求較大，而品牌的影響愈來愈大，以至個別品牌服飾股才可以享有較高估值及溢價，不要輕言追落後。然而，品牌服飾股的估值高昂，容許出錯空間不多，一旦行業出現放緩迹象，行情隨時逆轉，因此要嚴守止蝕。

[劉思明 還看今朝]