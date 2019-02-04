Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
經濟
2019年7月23日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
元朗襲擊損氣氛 恒指挫394點 跑輸區內股市 地產股九置新地領跌
騰訊伙 Pokémon Company 研推新遊戲
港6月通脹升3.3% 近3年新高
美團遭第二大股東紅杉減持
香港快運加盟亞洲萬里通 8月底停止兌換reward-U
廉署再起訴康宏前高層等5人 涉嫌串謀詐騙或收購關連公司獲利
指不同級國資委非一致 證監拒豁免馬鋼全購
安踏逆市創新高 盈喜多賺25％
銀保監擬查30城市房貸 涉及75家金融機構
新城控股傳打包資產 成本價兜售
科創板首日交易 25股全爆升 安集科技爆升4倍 21股首觸發臨時停牌
雅各臣逾1.33億增持Orizen
金界Naga 3設數碼主題公園
中民築友易手 建業地產主席逾16億入主
中東局勢升溫 油價漲逾2％ 伊朗劫持英油輪 利比亞生產曾中斷
Equifax料支付55億 尋求數據外泄和解
WTO總理事會議 討論日對韓出口管制
陳茂峰：從新城市廣場事件 看地產霸權問題
理解風險承受能力 設計退休計劃
劉思明：體育用品紡織股逆市做好可留意
金曹：科創板吸金 期權引伸波幅拉升
技術取勝：ASM太平洋升勢未完
小米晉身世界500強 送員工1000股
鄭若驊申報 信託持有安樂股權
劉思明：港股低迷惟沽壓不大
周顯：中東fund騙局 上市公司中伏
約翰遜勢拜相 英鎊沽壓重 市場憂硬脫歐 經濟陷技術衰退
湯文亮：暫時放棄港交所
帝峯‧皇殿1房3030萬售 九龍新高 康山3房撲千萬 港島居屋破頂價
祥益汪敦敬：昨生意跌六成
朗濤折實1.43萬加推百伙 提價6%
金朝陽申強拍希雲大廈 估值16億
海馬家俬19萬租莊士敦道地舖
上半年二手豪宅買賣466億元創新高
下一篇
上一篇
技術取勝：ASM太平洋升勢未完
prev
next
【明報專訊】中海外27元為重要支持（圖）
九倉置業進一步尋底（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
上 / 下一篇新聞
元朗襲擊損氣氛 恒指挫394點 跑輸區內股市 地產股九置新地領跌
騰訊伙 Pokémon Company 研推新遊戲
港6月通脹升3.3% 近3年新高
美團遭第二大股東紅杉減持
香港快運加盟亞洲萬里通 8月底停止兌換reward-U
廉署再起訴康宏前高層等5人 涉嫌串謀詐騙或收購關連公司獲利
指不同級國資委非一致 證監拒豁免馬鋼全購
安踏逆市創新高 盈喜多賺25％
銀保監擬查30城市房貸 涉及75家金融機構
新城控股傳打包資產 成本價兜售
科創板首日交易 25股全爆升 安集科技爆升4倍 21股首觸發臨時停牌
雅各臣逾1.33億增持Orizen
金界Naga 3設數碼主題公園
中民築友易手 建業地產主席逾16億入主
中東局勢升溫 油價漲逾2％ 伊朗劫持英油輪 利比亞生產曾中斷
Equifax料支付55億 尋求數據外泄和解
WTO總理事會議 討論日對韓出口管制
陳茂峰：從新城市廣場事件 看地產霸權問題
理解風險承受能力 設計退休計劃
劉思明：體育用品紡織股逆市做好可留意
金曹：科創板吸金 期權引伸波幅拉升
技術取勝：ASM太平洋升勢未完
小米晉身世界500強 送員工1000股
鄭若驊申報 信託持有安樂股權
劉思明：港股低迷惟沽壓不大
周顯：中東fund騙局 上市公司中伏
約翰遜勢拜相 英鎊沽壓重 市場憂硬脫歐 經濟陷技術衰退
湯文亮：暫時放棄港交所
帝峯‧皇殿1房3030萬售 九龍新高 康山3房撲千萬 港島居屋破頂價
祥益汪敦敬：昨生意跌六成
朗濤折實1.43萬加推百伙 提價6%
金朝陽申強拍希雲大廈 估值16億
海馬家俬19萬租莊士敦道地舖
上半年二手豪宅買賣466億元創新高
元朗襲擊損氣氛 恒指挫394點 跑輸區內股市 地產股九置新地領跌
騰訊伙 Pokémon Company 研推新遊戲
港6月通脹升3.3% 近3年新高
美團遭第二大股東紅杉減持
香港快運加盟亞洲萬里通 8月底停止兌換reward-U
廉署再起訴康宏前高層等5人 涉嫌串謀詐騙或收購關連公司獲利
指不同級國資委非一致 證監拒豁免馬鋼全購
安踏逆市創新高 盈喜多賺25％
銀保監擬查30城市房貸 涉及75家金融機構
新城控股傳打包資產 成本價兜售
科創板首日交易 25股全爆升 安集科技爆升4倍 21股首觸發臨時停牌
雅各臣逾1.33億增持Orizen
金界Naga 3設數碼主題公園
中民築友易手 建業地產主席逾16億入主
中東局勢升溫 油價漲逾2％ 伊朗劫持英油輪 利比亞生產曾中斷
Equifax料支付55億 尋求數據外泄和解
WTO總理事會議 討論日對韓出口管制
陳茂峰：從新城市廣場事件 看地產霸權問題
理解風險承受能力 設計退休計劃
劉思明：體育用品紡織股逆市做好可留意
金曹：科創板吸金 期權引伸波幅拉升
小米晉身世界500強 送員工1000股
鄭若驊申報 信託持有安樂股權
劉思明：港股低迷惟沽壓不大
周顯：中東fund騙局 上市公司中伏
約翰遜勢拜相 英鎊沽壓重 市場憂硬脫歐 經濟陷技術衰退
湯文亮：暫時放棄港交所
帝峯‧皇殿1房3030萬售 九龍新高 康山3房撲千萬 港島居屋破頂價
祥益汪敦敬：昨生意跌六成
朗濤折實1.43萬加推百伙 提價6%
金朝陽申強拍希雲大廈 估值16億
海馬家俬19萬租莊士敦道地舖
上半年二手豪宅買賣466億元創新高
prev
next