金曹：科創板吸金 期權引伸波幅拉升

這批股份首日成交額合共485.1億元人民幣。由於中國科創板以美國納指作競爭對手，這算是一個歷史的開始，估計會愈來愈受到市場關注，因估計未來幾年應有大量資金支持中國的5G、芯片、AI、雲計算等項目。

由於近期港股成交清淡，科創板的大額交易明顯有資金分流作用，A股上海綜指跌幅超過1.2%收2,886點，失守2,900點關口，恒指跌395點或1.3%收28,371點，國指跌140或1.3%收10,770點。港股主板成交只有677.5億。

買強沽弱 指數升跌也可賺差價

最近有學生問，為什麼當市况向下時，盈富基金（2800）的沽空這麼高？通常大手沽空都是大戶的部署，因為在香港，沒有持倉或沒有預先作借貨而沽出股份是非法行為。一些長倉基金為了多賺利息，會借出股份讓其他看淡恒指後市的對冲基金沽空。另外，一些對冲基金也可以集中持有收息股如中電（0002）、匯控（0005）及走勢較強的股份如友邦（1299）、平保（2318），同時沽空盈富基金，所謂買強沽弱，只要這個強弱相對的關係不變，無論指數升跌也可賺到其中的差價。

本月結算支持位料27686至29086點

昨日恒指大跌395點或1.3%，恒指的引伸波幅是17.67升1.6點。引伸波幅的上升稍為多於恒指跌幅，表示期權莊家認為後市波幅會擴大，以17.61推算，一個星期的一個標準差預計波幅是0.1761/52平方根=2.44%，以昨日恒指收市價28,392推算大約仍有700點的幅度，評估7月結算支持位在27,686至29,086點。

昨日最活躍成交是28,400及28,000點PUT，表示看淡後市的期權投資者認為後市可能跌穿28,400點但可以守住28,000點，結算低於27,686點機會不大。而活躍成交CALL是28,800點及29,000點，表示結算大幅高於29,086阻力的機會也不大。

[金曹 期權制勝]