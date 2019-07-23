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李澄幸 理財信箱
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理解風險承受能力 設計退休計劃

【明報專訊】最快幾時可以退休是很多投資者都想知道的問題，理論上是可以計算出來的，當然會涉及一些假設。其實每一年都可以是「退休年」，只要你所擁有的退休儲備足夠滿足退休支出的需求，你便可以馬上退休。根據吳先生提供的資料再加上一些假設來計算，假設通脹是2%，生活水平和現時的消費及個人開支相若約2萬元，每月定額投資是1.1萬元，投資回報是年化6.5%，按複利計算。這樣的話，累積19年，即56歲時將擁有約800多萬元，而生活開支跟隨通脹變成30多萬一年，假設退休後的儲備每年可以獲取約4%的回報，這個水平的退休儲備相信足夠支持退休後多年的生活所需，所以理論上最快的退休年齡是56歲。

股債均配預期回報約6.5%

根據歷史統計，債券的平均年回報是4%至5%，而股票則是8%至9%，股債均配的預期回報就是約6.5%。所以，以年回報6.5%做以上的估算，是比較妥當的預期。投資增值不外乎兩個主要元素，第一是願意等待一段時間，第二是願意承擔一定程度的風險，加快速度意味需要承擔較大的風險，比如調高股票的比例，但投資者必須理解自己的風險承受能力。雖然，堅持長線投資，做好資產配置，財富增值是沒問題的，不過中間的市場波動會影響投資者的情緒，甚至會因此做出錯誤決定。

按跌幅容忍度 調整股票比重

根據比較通用的資產配置模型，如果你無法忍受投資組合價值下跌20%，投資在股票的比例不應超過50%。如果你能忍受30%的下跌，可以考慮將股票比例調高至70%，如果不能忍受下跌10%的話，股票的比例只宜佔整體組合的30%。從另一個角度出發，就是考慮是否可以降低現時的每月消費，增加每月的儲蓄同樣可以加快實現退休的目標。

可考慮公用股指數ETF房託

關於如何投資的問題，股票方面可以考慮公用股、指數ETF或房地產信託基金，而債券方面可以挑選合乎風險水平的債券基金。堅持每月定額投入和長線持有，配合每年檢視和組合再平衡，按計劃累積足夠的退休儲備是務實可行的。最後，以上的數字只供參考，吳先生宜諮詢專業的理財顧問作更全面的評估以作出合適的安排。

李澄幸 香港財務策劃師會董事會成員

[李澄幸 理財信箱]

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