陳茂峰：從新城市廣場事件 看地產霸權問題

過去警民衝突，多是發生在空曠的公眾場所例如街道、公園，警方是以強凌弱的方法鎮壓、清場。就算是7月13日上水商場的圍捕，也是以眾暴寡圍住捉。沙田事件詭異之處，是完全違反常理。人數、裝備不用說，地點竟是人流密集室內商場。又不是捉拿滔天大盜或殺人惡匪，為什麼警方要自陷險境，禍及無辜百姓？不管一哥盧偉聰如何自圓其說，套句黨八股：群眾眼睛是雪亮的。

物業管理公司首要工作，是保護商舖和顧客，而不是事事配合警方。當警民在商場肉搏時，商場保安應該盡快介入，保護商戶和顧客。養兵千日，用在一朝，當最需要保安維持秩序時，人呢？商場保安明顯失責。人家太古廣場面對緊急狀况的處理，新城市廣場的物管（不是勿管）同仁，真要好好學習。商場管理公司事後諸多解釋，都難釋眾疑。

裙帶資本主義影響企業判斷

新城市廣場是香港最大地產商新鴻基地產的物業，商場管理公司啟勝管理服務則是新鴻基地產子公司。物業管理公司的工作，很多時需要警方說明，你來我往互相幫助可以理解。這種千絲萬縷關係，自然會影物管主管對事件的判斷和措施。今次商場巷戰，對啟勝和新鴻基地產都是沉重教訓，也很容易令人與裙帶資本主義和地產霸權聯想在一起。

雖然香港市民對地產霸權很有意見，但除了李氏力場是意有所指，很少點名批判地產商。事實上，香港市民對新鴻基地產一向厚愛有加，認為他們是低調做實務的企業，名下屋苑樓宇質素高。就算許仕仁案揭示官商勾結，追尋下去會是一個裙帶資本主義的故事，大眾都適可而止，對新鴻基地產寬懷處理，反而同情兄弟鬩牆、富豪鋃鐺入獄。

經過新城市廣場一役，新鴻基地產辛苦經營的美好形象，恐怕會有所受損。以後講地產霸權，新鴻基地產難免成為眾矢之的。

合和主席胡應湘，既是地產商也是工程師，間中會有發聾振聵的言論。胡應湘近期接受記者訪問，談到香港近况，認為社會躁動不安，是因為財富集中於政府及地產商之過。社會需要一些政策，讓財富再分配、生活成本降低，香港才有希望。他提出的方法（大型填海、發展郊野公園邊緣地帶、大量興建公屋）可能有爭議，但點出的問題是鐵的事實。不管今次逆權運動如何收科，地產霸權問題都必須處理。

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]