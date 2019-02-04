WTO總理事會議 討論日對韓出口管制

韓民間抵制日貨 或擴大至汽車

韓國《中央日報》引述業界消息指，CU便利店7月的日本啤酒銷售按月跌四成。若數據屬實，韓國銷量最高的日本啤酒商朝日集團（Asahi）今年在韓國的收入可能減少2500萬美元或以上。此外，朝日以113億美元收購全球最大的啤酒商百威英博（Anheuser-Busch InBev）的澳洲業務，被質疑代價太高，也令其股價近期受壓。SK證券的分析指出，日本的豪華房車銷售也可能受到抵制日貨影響。與此同時，韓國旅行社也因民眾抵制赴日旅遊而收入下跌。Hana旅遊服務公司7月第二周的日本旅遊業務收入按年跌30％，本月股價跌13%。廉航濟州航空則跌19％。Matsui 證券指出，日本消費品暫時所受的影響有限，但若兩國關係繼續惡化，可能會產生更大的整體影響。

（綜合報道）

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