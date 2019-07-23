Equifax料支付55億 尋求數據外泄和解

2017年遭黑客攻擊 1.5億個人數據外泄

FTC的聲明稱，黑客能接觸到大量數據，是因為Equifax未能採取基本的安全措施。和解協議要求Equifax採取措施，改善其數據的安全性，並確保受資料外泄影響的消費者，避免身分被盜用或受到詐騙。

Equifax在2017年9月首次披露被黑客入侵， 惟該公司實際早在此前3個月已發現系統被入侵。黑客利用建構網絡應用程序的工具漏洞，竊取客戶數據。Equifax承認，在黑客首次入侵前的兩個月已意識到安全漏洞。泄露的數據包括社保號碼、出生日期、地址、駕照號碼和信用卡號碼等，至少1.47億Equifax客戶受影響。

作為與FTC、CFPB和州檢察長達成和解協議的一部分，Equifax將向受影響的消費者設3億至4.25億美元的賠償基金。它還將向州政府支付1.75億美元，並向CFPB支付1億美元的民事罰款。除現金支付外，Equifax還將每年向所有美國消費者提供6份免費信用報告，為期7年。受影響的消費者將獲10年的免費信用監控。代理集體訴訟的律師稱，若全部受影響的1.47億消費者參加免費信貸監管，Equifax的開支將高達20億美元。去年9月，英國監管機構也因客戶數據外泄，而向Equifax罰款50萬鎊（以當時匯率計算為510萬港元）。此罰款金額是按當時的數據保護法最高的罰款。該法例現已被歐洲的《一般資料保護規例》（GDPR）取代。

（綜合報道）

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