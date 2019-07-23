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中東局勢升溫 油價漲逾2％ 伊朗劫持英油輪 利比亞生產曾中斷

【明報專訊】伊朗劫持英國運油輪令中東緊張局勢升溫，市場憂慮到中東地區的原油航運，加上利比亞油田生產一度中斷，刺激國際油價昨最多升逾2%，布蘭特期油曾升穿每桶64美元，紐約期油曾逼近每桶57美元，其後升幅收窄至1%左右。

上周公布的數據顯示，全球最大石油出口國沙特阿拉伯的原油出口量，在5月跌至1年半低位。資金重新流入石油市場。美國商品期貨交易委員會（CFTC）和洲際交易所（ICE）的數據顯示，對冲基金和其他基金經理連續第二周增持美國原油的期貨和期權合約。

高盛：環球經濟放慢 降需求預測

高盛鑑於環球經濟活動較慢，將其對2019年石油需求增長預測，由每日145萬桶下調至127.5萬桶。不過外匯交易商OANDA的報告稱，全球需求下降，令油價偏軟，但這情况可能改變，因為中東形勢持續緊張。

美國政府表示上周四在霍爾木茲海峽擊落一架伊朗無人機，伊朗稱沒有收到失去無人機的報告。此外，由於原油供應過剩，美國能源企業削減開支，連續第三周減少石油鑽井平台數目，或遏抑原油產量。

大摩：非油組國家續增供應

不過，摩根士丹利預計非油組國家的原油供應仍會繼續增長，令原油期貨價格在未來數月保持相對低迷，地緣政局緊張不會導致油價持續上漲。

德央行：次季GDP或萎縮

環球增長前景不明之際，德國央行昨表示，受出口低迷和建築業疲軟影響，德國經濟次季GDP可能萎縮。德央行在月度報告警告，德國工業在次季仍然低迷，英國脫歐的威脅，對原已疲弱的出口構成壓力。歐洲央行將在本周四議息，分析預期它將在9月或以前減息0.1厘，以應對歐元區經濟放緩。政策制定者還暗示，可能重啟債券購買計劃。市場對聯儲局本月底大幅減息半厘的預期略有降低，但認為減息四分之一厘已是板上釘釘。美國總統特朗普昨繼續發推文為聯儲局減息施壓，稱美國幾乎沒有通脹，無必要支付高出其他國家的利率。

美國商務部將於周五公布次季GDP，料貿易緊張形勢促使企業控制投資，但消費開支可抵消部分影響，預期次季增長可能略為放慢。由於本周Google、亞馬遜等將公布業績，市場偏審慎，美股早段個別發展。

（綜合報道）

[國際金融]

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