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科創板首日交易 25股全爆升 安集科技爆升4倍 21股首觸發臨時停牌

【明報專訊】內地科創版千呼萬喚終出來，昨日於上交所正式開始交易即現「群股亂舞」，首批掛牌上市公司共25隻，開市全線大幅高開，雖然午後升幅略有收窄，但首日25隻股份齊齊上揚，當中有21隻曾因升跌過急觸發臨時停牌，全日有16隻升幅超過1倍，當中又以安集科技爆升4倍為表現最好的公司；就算升幅最差的新光光電，也有84.22%升幅。

明報記者 陳子凌

統計下來，科創版首日平均升幅約1.4倍，開市不足30分鐘成交量便已突破100億元（人民幣，下同），全日成交額合計則逾480億元。雖然首5日沒有升跌限制，但設有交易期間臨時停牌機制，即當股價升跌幅首次達到30%、60%，就需分別進行一次臨時停牌，時間為10分鐘。而昨日共有21隻股份觸發臨時停牌，當中有安集科技等7隻股份更觸發了兩次臨時停牌。

7股升逾六成停牌兩次

至於本港亦有上市的中國通號（3969），其在科創板開市急升1倍，中段曾因較開市價上升30%而臨時停牌，收市升1.1倍，但其港股昨日卻跌11.7%，收報5.43元。另一方面，A股表現未有隨科創版開板而上揚，三大指數小幅高開後持續走低至收市，上證指數收報2886點，跌1.27%；深成指報9122點，跌1.15%；創業板收報1515點，跌1.69%。

中證監副主席李超、上海市市長應勇及上交所理事長黃紅元昨日上午出席科創板企業上市儀式，李超表示，希望科創板公司以上市為契機，完善公司治理真實、準確、完整披露信息；應勇亦表示，科創板是資本市場發展的里程碑，為中國建設科技強國，實現更高質量發展作出更大貢獻；而黃紅元希望，科創公司更加聚焦主業、專注創新，不斷增強核心技術競爭力，要守住不說假話、不做假帳的底線，不碰內幕交易、操縱股價的底線。

沈建光：退市暢通關鍵

京東數字科技首席經濟學家沈建光稱，科創板成功與否，讓好企業可以融資上市，壞企業有暢通的退市機制是一個重要標誌。他認為，相比創業板和新三板，科創板有較大幅度的創新，有助於發現、彌補和完善現有資本市場體系在發行、交易、監管制度方面的不足。尤其是一個成熟的資本市場，上市和退市同樣關鍵，因此建立良好的淘汰機制，退市率的高低，將是衡量科創板成功與否的重要指標，而嚴格執行退市制度尤為關鍵。

相關字詞﹕沈建光 首日掛牌 中證監 科創板

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