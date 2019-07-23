經濟
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新城控股傳打包資產 成本價兜售

【明報專訊】去年晉身全國內房十強的新城發展（1030）月初爆出主席涉狎童被捕後，資金鏈一直受到關注。昨有自媒體「董小姐」爆料，稱同系的新城控股（滬：601155）已開始打包旗下資產，並以成本價兜售，目前有約68個項目的權益待售，其中金科股份（深：000656）已成為第一個接盤的買家。

金科成首買家 主攻純住宅項目

據該自媒體消息稱，新城控股近期開始打包資產並尋找買家，開啟項目「大平賣」，金科已經收購其中一個資產包，但股權變更仍未完成。今次金科挑選的資產以純住宅為主，共計10個項目，並要求項目利潤率要達到8%以上，現金流一年回正，覆蓋新城的大本營華東、安徽、山東等城市。

據指新城亦要求與金科盡快完成股權變更，以方便資金回籠。內媒向新城及金科求證，新城指已注意到相關報道，一切以公司公告為準，並指公司會按照信息披露要求，適時公告。金科表示，內部不知情。

今次搶喝新城大平賣的「頭啖湯」的金科，近年正被另一龍頭內房不斷增持，該內房正是港人熟悉且擅長併購的融創中國（1918）。融創自2016年9月起經配股成為金科股東後，直至今年仍在持續增持。據內媒報道，融創目前在金科股份中持股29.9%，僅次於金科大股東黃紅雲及一致行動人持股的30.56%。

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