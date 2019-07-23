銀保監擬查30城市房貸 涉及75家金融機構

報道稱，目前看來，可能仍是北京地區的監管先行。報道引述一名北京股份制銀行相關人士表示，監管要針對房地產類項目進行全面檢查，很快就要派人到銀行。不過，浙江、江蘇、廣東、四川等多地銀行及監管人士卻表示還沒有接到相關消息。銀保監相關人士則重申，檢查涉房貸款是年初已經制訂好的政策，不會改變。

整頓房地產違規融資亂象

今年4月下旬，中央政治局會議重申「房住不炒」的宏觀調控要求，銀保監在5月即公布，將房地產違規融資納入治亂象的行動。而7月以來，銀保監約談22家信託公司，以加強監管內房企業通過信託配資投地、通過境內外發債融資的情况。銀保監並要求，信託公司要控制房地產信託業務增速，不得從事涉及內房企業投地的融資業務等，意味着下半年內房通過信託融資難度加大不少，而中央對房地產從信貸、表外、發債等多方面融資收緊，意在遏制地價、樓價反彈，穩住「房住不炒」的預期。