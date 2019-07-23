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安踏逆市創新高 盈喜多賺25％

【明報專訊】內地體育用品股安踏（2020）遭沽空機構渾水五度狙擊，惟股價谷底反彈兼創歷史新高之餘，公司昨日收市後更發盈喜，預期2019財年上半年多賺不少於25%，2018財年上半年同期純利為19.45億元（人民幣，下同）﹔同時2019財年上半年經營溢利將增長不少於50%，2018財年上半年同期經營溢利為26.89億元。

指品牌產品銷售錄強勁增長

安踏表示，純利增長主要因為安踏品牌及其他品牌產品銷售按年持續強勁增長，導致收益增長超過35%；經營溢利率按年增加，主要由於三點，分別是零售業務的貢獻增加，而一般其產生的毛利率較批發業務為高；集團提前收到政府補助；以及經營開支比率佔收益百分比相對穩定。

事實上，近年安踏已成沽空機構攻擊常客，該股分別在2018年6月及2019年5月受到GMT Research及殺人鯨資本（Blue Orca）狙擊。

渾水（Muddy Waters）則自從本月7日起，並且持續在7月8日、10日、14日、21日，合共五度發報告連續狙擊該股。

渾水：安踏控制「第三方」供應商

在最近一份報告中，渾水再指控安踏聲稱的「第三方」供應商，實際上亦是由安踏所控制，相信安踏以此將生產成本轉移至這些「第三方」供應商。

渾水又指出，若將向「第三方」供應商轉移成本的影響消除，安踏的利潤率將會大幅降低，財務表現將大幅降低，安踏的財務報表不可信。

安踏昨日下午澄清及否認指控，指有關指控並不準確及具誤導。雖然渾水「持之以恆」攻擊安踏，曾一度令安踏股價跌至本月低位50.8元，但其後公司逐漸收復失地，更在昨日創下上市以來新高，曾高見58.75元，收報57.3元，逆市升1.87%。

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