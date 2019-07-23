指不同級國資委非一致 證監拒豁免馬鋼全購

證監會收購及合併委員會指出，有關各方沒有提供任何資料，以顯示中國寶武及安徽省國資委曾在該建議交易前的任何有關時間一直採取一致行動。委員會於報告中指出，不同層級的國資委不應被視為彼此一致行動，此外雖則本次交易將以零代價進行，中國寶武及安徽省國資委曾的一致行動人士關係只是因本次建議轉讓而形成，乃 「日後事件」，而並無資料顯示雙方曾在建議轉讓前一起積極合作以取得或鞏固對馬鋼集團的控制權。

寶武：有關決定損害利益公司

委員會同時裁定，適用要約價將為馬鋼H股在2019年6月2日前，即中國寶武公布其作出全面要約公告當日前，最後交易日成交量加權平均價。證監會早前於6月19日召開會議裁決豁免申請，但會延遲一個月才公布其決定。中國寶武指出，有關公布會損害其利益，需要時間考慮如何繼續進行建議交易。馬鋼股份昨日收報2.92元，跌0.3%，成交金額2694萬元。