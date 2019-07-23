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廉署再起訴康宏前高層等5人 涉嫌串謀詐騙或收購關連公司獲利

【明報專訊】證監會與廉政公署於2017年12月針對康宏環球（1019）多名前高層及員工採取聯合行動，廉政公署今年5月率先起訴康宏前董事、人稱「醫生」的曹貴子，昨日再宣布加控5人串謀欺詐，包括康宏前高層陳麗兒、陳毅凱、麥光耀、黃淑安，以及鼎成證券總經理李易明，涉嫌一宗串謀安排發行債券詐騙，以及一宗串謀收購關連公司獲利。兩宗案件將於7月24日在東區裁判法院提堂。

明報記者 陳偉燊

涉案人士當中，康宏前首席財務總監陳麗兒、前執行董事陳毅凱一同被控串謀詐騙。兩人被指在2016年4月1日至2017年12月7日期間，透過安排康宏環球的附屬公司，以超過8900萬元的代價收購一家由曹貴子擁有55%的顧問服務公司信盈國際，期間三人隱瞞曹貴子持股信息，或沒有根據《上市規則》披露曹貴子屬上市公司康宏的主要股東或董事、隱瞞或沒有披露康宏財務收購信盈國際屬一宗關連交易，以及導致非直接全資擁有的附屬公司康宏財務，在上市公司康宏沒有遵照《上市規則》就關連交易規定下，於2016年9月5日收購信盈國際。

收購信盈國際 隱瞞曹貴子持股

當時的股權披露文件顯示，曹貴子在收購期間只是上市公司康宏的小股東，並非其董事。廉署則早於今年5月份，以串謀欺詐罪起訴康宏環球前執行董事曹貴子。

此外，陳麗兒亦被指在2014年6月1日至2017年12月7日期間與康宏環球前執行董事麥光耀、康宏環球前經理黃淑安及鼎成證券總經理李易明，藉誘使康宏環球透過鼎成，向一家由麥作為股東及董事的經紀行，支付超過4960萬元的債券配售佣金，串謀欺詐聯交所、康宏環球及其董事會和股東。

明東區裁判法院提堂

廉署指出，其是接獲有關涉嫌觸犯《防止賄賂條例》及《證券及期貨條例》的投訴後展開調查，案中多人，均將於明日（24）下午在東區裁判法院提堂。證監會將會就此案繼續與廉政公署通力合作。聯交所及康宏環球在廉署調查案件期間提供全面協助。

康宏發言人表示：「康宏知悉廉政公署與證監會的公告，會繼續支持及全力配合執法機構的調查及執法行動。此外，公司業務一切如常運作。」

康宏發言人：全力配合調查

該集團重申，早於2017年12月7日，已按既定程序採取審慎行政安排，配合執法機構的行動，即時暫停陳麗兒在公司內的職務。

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