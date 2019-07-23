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香港快運加盟亞洲萬里通 8月底停止兌換reward-U

【明報專訊】國泰航空（0293）早前完成收購香港快運，快運昨日公布，公司積分兌換計劃將改為與亞洲萬里通合作，原有的「reward-U」積分兌換將於8月20日後停止。

現有積分可「8比1」兌為里數

現有reward-U會員可選擇在今年12月31日前，以積分兌換快運航班，或選擇在今年第四季至12月31日期間，將現有的reward-U積分以「8比1」方式一次過轉換成亞洲萬里通里數，所得里數可用以兌換香港快運電子現金券，或其他亞洲萬里通獎勵優惠。

本港航企主要兩款飛行計劃選擇

現時，本港航空公司主要沿用亞洲萬里通及金鵬俱樂部兩款不同飛行計劃。亞洲萬里通主要適用於「寰宇一家」航空聯盟成員，而「寰宇一家」成員主要包括國泰港龍、美國航空及卡塔爾航空等等；金鵬俱樂部則適用於香港航空及海南航空等中資航空公司。兩款計劃主要分別為飛行距離計算單位，以及積分有效期（見表）。

香港快運自2016年起開始推出reward-U計劃，在網站登記後，每次在快運官網訂機票時，每消費1元可賺取10分，儲滿40,000分即可兌換免費機票，積分有效期為3年。reward-U積分除了換機票，亦可用作預訂機艙餐飲及添加託運行李等額外服務。

而此次快運加盟後，快運旅客可以兌換更多元的飛行獎勵，當中包括香港快運之26條亞洲熱門航線機票。

快運：為旅客提供更多獎勵

香港快運商務總監邵盛（Jonathan Hutt）表示，快運將可透過與亞洲萬裡通的合作計劃為旅客提供更多獎勵和更具彈性的選擇。相較於快運舊有的reward-U計劃只能用於快運機票及服務，亞洲萬里通可供兌換的範疇更廣，當中包括音樂劇、演唱會門票，以及雜誌訂閱優惠等不同獎勵。

相關字詞﹕亞洲萬里通 香港快運 國泰航空

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