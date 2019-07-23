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美團遭第二大股東紅杉減持

【明報專訊】本港第二隻同股不同權股份美團點評（3690）上市約10個月後，首度有主要股東減持，聯交所披露，紅杉資本在7月16日（上周二）減持130.52萬股B股，每股作價約64.4327元，套現8409.79萬元，紅杉資本持股量由10.2%下降至10.18%。美團昨日收報65.6元，跌2.45%。

涉130萬B股 套現8409萬

紅杉資本為美團網的早期投資者，早在2010年8月已參與美團網的A輪投資，投資1200萬美元，2011年紅杉資本再伙拍阿里巴巴向美團網提供5000萬美元的B輪融資。然而2015年10月，美團網與大眾點評宣布合併，阿里巴巴淡出美團點評，但紅杉資本則持貨至今。

值得留意的是，上市前投資者及基礎投資者股份已在今年3月20日解禁，而控股股東的禁售期會維持到今年9月20日之前。現時騰訊（0700）仍為美團點評最大單一股東，持股量約10.54億B股，佔約20.99%，其次是紅杉資本，持有約5.13億股，佔約10.18%。

昨收報65.6元 仍低於招股價

去年9月美團以69元定價掛牌，上市至今股價表現反覆，今年1月更跌至40.25元，其後股價反彈，今月初更突破70元關口，高見70.5元，但近日表現回軟，昨日收報65.6元較招股價低4.93%。美團點評昨日收市U盤時段錄得大手賣出，成交量為41.5萬，每股作價為65.6港元，涉資2722萬。

近期大量發新股予員工股東

今年3月起陸續有員工根據上市前僱員股份激勵計劃及獲發激勵股份，估計涉約2.85億B股，佔B類股份股本約5.66%，以美團昨日收市價計，市值相當於約186.96億元。近期美團股東動作愈見頻繁，今月初美團大股東兼聯合創始人王興申報，本月4日已獲相關財務機構批准，在特定事件發生後，可出售最多1.22億股A類股，當時美團發言人透露，相關措施是為股權質押貸款，並非減持股份。

相關字詞﹕紅杉資本 解禁 王興 聯交所 美團點評 同股不同權 騰訊

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