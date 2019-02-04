元朗襲擊損氣氛 恒指挫394點 跑輸區內股市 地產股九置新地領跌

明報記者 歐陽偉昉

國企指數昨收報10,770點，下跌1.28%，北水通過港股通流入10.7億元。繼上周新鴻基地產（0016）旗下沙田新城市廣場發生警民衝突，引發連串抗議活動，昨日傳言有人會在元朗聚眾鬧事，旗下商場形點商舖提早關門，新地股價昨跌2.58%。持有多個旅遊區商場的九龍倉置業（1997）股價亦下跌3.17%，為跌幅最大藍籌，其他本港地產股大多表現偏軟。另外，市民於旗下車站被襲的港鐵（0066）昨日股價亦跌1.85%。

昨再傳聚眾鬧事 多個商場提早關門

襲擊平民的消息令社會不安氣氛上升，不少銀行在元朗等地區的分行提早關門，本地金融股昨亦下跌，恒生銀行（0011）跌1.32%，中銀香港（2388）跌1.75%。逆市上升的則有萬洲（0288）升1.02%，是升幅最大的藍籌，長實地產（1113）升0.98%，是貢獻恒指升幅最大的藍籌。

券商：短期或下試28000點

相對亞太區內市場，恒指跌幅比其他指數大（見圖），耀才證券研究部總監植耀輝認為，昨日港股主要受本港內部政治因素影響，雖然應該是短期的影響，但仍有不確定因素。恒指波幅比之前數個交易日增大，交易量亦有增加，不過目前仍在橫行。他認為，港股缺乏利好消息下，會罕有地受本地社會氣氛拖累，恒指有機會下試28,000點水平。

基金經理：A股不濟拖累港股

利達LW A.M.基金經理黃耀宗指出，除了本港和外圍因素，港股亦被A股表現拖累。近月發生連串衝突，市場亦擔心會影響夏季訪港旅客的人數，令本地地產股面臨不明朗因素。

黃耀宗又認為，恒指目前仍在28,000點至29,000點之間上落，長期而言需要視乎本港事態發展和內地企業之後公布的業績表現，或要到月底聯儲局公布議息聲明後，才會有較明確的方向。