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加息周期盡頭 吸高息債良機

【明報專訊】美國減息與否7月底揭曉，惟現時可肯定的是利息周期已見頂，未來只會減不會加，也意味着到了投資債券的最佳時機。近年愈來愈受食息一族歡迎的高息債券，估計也會受惠利息見頂可賺息又賺價，但就要多做功課挑選穩妥的發債公司，避過隨着經濟轉弱而來的違約風險。撰文：李凱茵

高息債並不純粹指收益率較高，而是由投資評級分辨。Fundsupermart.com（香港）總經理黃展威表示，高息債泛指非投資級別債券，即俗稱的「垃圾債券」，以信貸評級機構標準普爾及惠譽的評級為例，BB+或以下的評級就是高息債，它是以較吸引的收益，彌補較高的信貸風險。

近年違約率低 多可息本齊收

2008年金融海嘯以後，全球旋即進入極低息環境並維持了一段長時間。自那時起食息一族即四出尋求高息產品，高息債自那時起漸受注目。高息債券目前仍以美元發行為主，直至近年內房債券也漸為香港人所認識。目前，內房高息債券，3年期收益率可達8厘至逾10厘。黃展威表示，不少投資者看準近年違約率低，持貨期間可以穩穩陣陣準時收息，只要肯坐貨至到期，就一定可以收回全部本金。對於追求穩定回報的投資者來說，與其在股海浮浮沉沉，高息債是令人更安心。

「垃圾債」這名詞或會引起信貸風險方面的擔憂，黃展威就指出，若論風險，高息債券屬債券類別中最高的，但就比股票低，介乎傳統較保守的債券與股票之間。他舉例，一旦公司倒閉，債權人分得公司剩餘資產的次序一定前於股權人，可取回20%至30%資本，至於股票持有人就只有「羡慕」的份兒。

風險較股票低

另一個例子，當債價與股價同時大跌，但只要債券投資者坐貨至到期就肯定可息本齊收，但股票持有人趕不及轉身的話，返家鄉之日可能遙遙無期。

黃展威形容高息債是一種進可攻、退可守的投資產品，可佔資產組合15%至20%，「2008年金融海嘯高息債券基金曾跌超過30%，但相對股市50%的跌幅，已經算溫和」。至於市况好時，表現也非常穩定。

美國聯儲局早已放風減息在即。在目前這段將減未減的時期，黃展威指正是買高息債的最好時機，因可在債價未隨減息而升上，收益最高之際鎖定利潤，隨時價息齊賺。隨着減息而來的，除了收益或會慢慢下降，還有就是因經濟轉弱而增加的違約風險。為避免陷入違約困局，挑選債券時一定要多做功課，比市旺時要更為小心。

入市前要了解發債公司償債能力

黃展威表示，挑選高息債券，一定要深入了解發債公司的償債能力。他以內房企業為例，指出內地房地產公司何止千百，但規模有大有小，總有部分公司會較受惠國策可供挑選。另外就是要清楚公司的債務比率和樓宇銷售數字，債務比率反映公司欠債的情況，而銷售數字可看出公司的資金回籠速度，反映公司的還債能力。還有一點就是公司的營運模式，也可看出現金流是否穩定，例如以銷售複製藥為主的藥廠，收入肯定較主打研發藥物的藥廠穩定。

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