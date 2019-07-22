屯市價量齊升 實呎企穩1.5萬

明報記者 周綺琪

屯門市廣場平均呎價由年初的實呎13354元，持續回升至上月15224元，截至本月18日止平均實呎更升至15355元。中原高級分行經理陳耀堂指，自早前「龍牀盤」菁雋單日沽約344伙後，不少新盤向隅客回流二手市場，令區內二手交投回升。美聯區域聯席董事梁浩文亦預料，短期內屯門市廣場或有個別單位，成交呎價突破16600元的屋苑紀錄。

鄧小平外甥女5866萬沽蔚然

二手市場近日亦錄得不少名人沽貨。土地註冊處資料顯示，已故中共領導人鄧小平外甥女栗小兵及丈夫俞一平，上月亦以5866萬元沽出西半山蔚然中層B室，單位實用面積1589方呎，實呎36916元。栗小兵及俞一平於2012年以4877萬元購入該單位，持貨7年，帳面獲利989萬元，賺幅約兩成。

人大陳振彬2250萬沽會景閣

此外，全國人大代表、香港觀塘區區議會主席陳振彬，早前以2250萬元沽出灣仔會景閣中層01室，實用面積748方呎，實呎30080元。陳振彬於1998年以770萬元購入，持貨21年，帳面獲利1480萬元，賺幅1.9倍。

東旭苑900萬貴絕未補價居屋

樓市暢旺，連帶資助房屋價格創新高。市場消息指，筲箕灣東旭苑A座中層4室，實用面積650方呎，3房間隔，新近以900萬元（未補地價）沽售，實呎13846元，成交價創本港未補地價居屋新高，成為全港未補價居屋王。原業主於2014年5月以530萬元買入，帳面獲利370萬元或70%。

私宅方面，青衣指標屋苑灝景灣呎價一個月內兩度破頂。中原分行區域營業經理陳輝麟表示，灝景灣11座高層C室，實用面積503方呎，2房間隔，以986萬元易手，實呎19602元，較屋苑於上月沽出、7座中層A室單位所創下的實呎19486元紀錄為高；不但呎價創屋苑新高，亦榮登青衣2房樓王寶座。原業主2012年8月以563萬元購入，帳面獲利423萬元或75%。

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