經濟
二手放大鏡

香港地產

下一篇 上一篇

屯市價量齊升 實呎企穩1.5萬

【明報專訊】屯門近年成發展商新寵兒，區內多個新盤魚貫而出，導致二手市場交投疏落。不過，樓齡逾30年的屯門市廣場，本月截至18日止已錄3宗二手成交，與上月全月成交量相若，平均呎價亦持續企穩逾1.5萬元水平。代理料近期社會動盪暫未影響二手市場，本月屋苑有機會價量齊升。

明報記者 周綺琪

屯門市廣場平均呎價由年初的實呎13354元，持續回升至上月15224元，截至本月18日止平均實呎更升至15355元。中原高級分行經理陳耀堂指，自早前「龍牀盤」菁雋單日沽約344伙後，不少新盤向隅客回流二手市場，令區內二手交投回升。美聯區域聯席董事梁浩文亦預料，短期內屯門市廣場或有個別單位，成交呎價突破16600元的屋苑紀錄。

鄧小平外甥女5866萬沽蔚然

二手市場近日亦錄得不少名人沽貨。土地註冊處資料顯示，已故中共領導人鄧小平外甥女栗小兵及丈夫俞一平，上月亦以5866萬元沽出西半山蔚然中層B室，單位實用面積1589方呎，實呎36916元。栗小兵及俞一平於2012年以4877萬元購入該單位，持貨7年，帳面獲利989萬元，賺幅約兩成。

人大陳振彬2250萬沽會景閣

此外，全國人大代表、香港觀塘區區議會主席陳振彬，早前以2250萬元沽出灣仔會景閣中層01室，實用面積748方呎，實呎30080元。陳振彬於1998年以770萬元購入，持貨21年，帳面獲利1480萬元，賺幅1.9倍。

東旭苑900萬貴絕未補價居屋

樓市暢旺，連帶資助房屋價格創新高。市場消息指，筲箕灣東旭苑A座中層4室，實用面積650方呎，3房間隔，新近以900萬元（未補地價）沽售，實呎13846元，成交價創本港未補地價居屋新高，成為全港未補價居屋王。原業主於2014年5月以530萬元買入，帳面獲利370萬元或70%。

私宅方面，青衣指標屋苑灝景灣呎價一個月內兩度破頂。中原分行區域營業經理陳輝麟表示，灝景灣11座高層C室，實用面積503方呎，2房間隔，以986萬元易手，實呎19602元，較屋苑於上月沽出、7座中層A室單位所創下的實呎19486元紀錄為高；不但呎價創屋苑新高，亦榮登青衣2房樓王寶座。原業主2012年8月以563萬元購入，帳面獲利423萬元或75%。

[二手放大鏡]

相關字詞﹕居屋王 名人沽貨 價升量跌 二手市場 屯門市廣場 二手放大鏡

上 / 下一篇新聞

和美售深圳婦兒科醫院 賀建奎金主接手 傳為基因編輯嬰兒「產地」 醫院曾發聲明否認
和美售深圳婦兒科醫院 賀建奎金主接手 傳為基因編輯嬰兒「產地」 醫院曾發聲明否認
「基因編輯嬰兒」違反倫理 震驚全球
「基因編輯嬰兒」違反倫理 震驚全球
正威連續多年列世界500強企業
正威連續多年列世界500強企業
國泰併購快運 旅遊業界：加價需時觀察
國泰併購快運 旅遊業界：加價需時觀察
陳茂波：中港新稅務協議 科研受惠
陳茂波：中港新稅務協議 科研受惠
天達馬文暢：看好內地經濟前景 外資料續流入A股
天達馬文暢：看好內地經濟前景 外資料續流入A股
霸菱擬加碼A股 增聘投研人員
霸菱擬加碼A股 增聘投研人員
霸菱方偉昌：招行攻消費銀行 似昔日恒生
霸菱方偉昌：招行攻消費銀行 似昔日恒生
天達馬文暢：內地金融改革 看好保險科網
天達馬文暢：內地金融改革 看好保險科網
雷軍等小米創辦人「隱身」方舟信託 稱不知股東增減持日期 業界：不合港披露方向
雷軍等小米創辦人「隱身」方舟信託 稱不知股東增減持日期 業界：不合港披露方向
會計界：CRS實施 富豪難靠離岸公司避稅
會計界：CRS實施 富豪難靠離岸公司避稅
大灣區拓母港 雲頂：更多旅客經港坐郵輪
大灣區拓母港 雲頂：更多旅客經港坐郵輪
羅兵咸：中小內銀信貸質素不會出大問題
羅兵咸：中小內銀信貸質素不會出大問題
市場化改革 貸款利率短期或升
市場化改革 貸款利率短期或升
白雲山澄清造假 國產「偉哥」去年賺近4億
白雲山澄清造假 國產「偉哥」去年賺近4億
葉創成：候低250天線吸新地
葉創成：候低250天線吸新地
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：看好內需Call蒙牛12922
金子：看好內需Call蒙牛12922
劉思明：內部回穩政策利好 太保強勢
劉思明：內部回穩政策利好 太保強勢
蔡金強：誰的玉石俱焚
蔡金強：誰的玉石俱焚
潘啓才：與洗米仔的一份奇緣
潘啓才：與洗米仔的一份奇緣
李聲揚：減息周期展開 留意香港電訊
李聲揚：減息周期展開 留意香港電訊
謝偉銓：限制多反應淡 工廈改裝政策應優化
謝偉銓：限制多反應淡 工廈改裝政策應優化
沈永年：珠海開放限購 樓巿即時轉活
沈永年：珠海開放限購 樓巿即時轉活
黃德几：友邦內地具增長動力 中線看95元
黃德几：友邦內地具增長動力 中線看95元
陳政生：中海物業股價強勢畢現
陳政生：中海物業股價強勢畢現
許繹彬：貿談困難重重 股市受壓
許繹彬：貿談困難重重 股市受壓
加強監管 反有利比特幣價 減少投機炒作 升浪有基本因素支持
加強監管 反有利比特幣價 減少投機炒作 升浪有基本因素支持
陸振輝：退休族常外遊宜購全年旅保
陸振輝：退休族常外遊宜購全年旅保
陳增濤：Château Chassagne-Montrachet 從古老到現代
陳增濤：Château Chassagne-Montrachet 從古老到現代
謝紹榮：貨幣隱憂造就黃金升勢
謝紹榮：貨幣隱憂造就黃金升勢
陸振球：窮不與富鬥 投資富人股
陸振球：窮不與富鬥 投資富人股
高志堅：投資最忌跟車太貼
高志堅：投資最忌跟車太貼
林少陽：逢低吸 待股市亢奮獲利
林少陽：逢低吸 待股市亢奮獲利
技術取勝：恒隆地產V形反彈
技術取勝：恒隆地產V形反彈
潘迪藍：港樓市只有調整不會大跌
潘迪藍：港樓市只有調整不會大跌
蘇沛豐：粵豐攻大灣區 高增長股之選
蘇沛豐：粵豐攻大灣區 高增長股之選
李順威：美料減息0.25厘 留意市場對業績反應
李順威：美料減息0.25厘 留意市場對業績反應
劉思明：水泥股穩健 海螺現價收集
劉思明：水泥股穩健 海螺現價收集
何啟聰：反手部署做淡 友邦Put 20451
何啟聰：反手部署做淡 友邦Put 20451
瑞銀亞洲：盤源多具優勢 港鐵Call 20937
瑞銀亞洲：盤源多具優勢 港鐵Call 20937
摩根大通亞洲：中移窄幅牛皮 吼界內證47012
摩根大通亞洲：中移窄幅牛皮 吼界內證47012
周顯：喪失啤殼功能 散戶反受害
周顯：喪失啤殼功能 散戶反受害
何國良：中港股估值較其他亞太地區吸引
何國良：中港股估值較其他亞太地區吸引
何濼生：中國債務比例首破 300% 沒什麼大不了
何濼生：中國債務比例首破 300% 沒什麼大不了
王弼：「過億」收租佬的煩惱
王弼：「過億」收租佬的煩惱
曾淵滄：兵分多路 炒股不炒市
曾淵滄：兵分多路 炒股不炒市
湯文亮：歐盟——勾心鬥角聯盟
湯文亮：歐盟——勾心鬥角聯盟
陳永傑：上半年港樓險勝港股
陳永傑：上半年港樓險勝港股
廖偉強：下半年樓市仍樂觀
廖偉強：下半年樓市仍樂觀
布少明：下半年樓價料升3%至5%
布少明：下半年樓價料升3%至5%
李志成：減息呼聲高 樓市見支持
李志成：減息呼聲高 樓市見支持
郭思治．推介股份：首長國際（0697）
郭思治．推介股份：首長國際（0697）
歐宸銘．推介股份：培力控股（1498）
歐宸銘．推介股份：培力控股（1498）
李嘉廉．推介股份：中國神華（1088）
李嘉廉．推介股份：中國神華（1088）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：全球女領袖走向 左右股匯
盧楚仁：全球女領袖走向 左右股匯
龐寶林：全球減息 看好新興債
龐寶林：全球減息 看好新興債
珀玥201呎叫租1.5萬 呎租高見75元 貴過市區納米樓 本季入伙3774伙
珀玥201呎叫租1.5萬 呎租高見75元 貴過市區納米樓 本季入伙3774伙
AVA55月租破萬 納米戶呎租65元
AVA55月租破萬 納米戶呎租65元
內地生1.9萬 合租叠茵庭3房
內地生1.9萬 合租叠茵庭3房
朗濤3日暫收逾千票 超額5.7倍
朗濤3日暫收逾千票 超額5.7倍
尚都首宗額印鬆綁 1房3年升三成
尚都首宗額印鬆綁 1房3年升三成
瑞安3.87億沽偉業街93號商廈
瑞安3.87億沽偉業街93號商廈
御半山II 開放式250呎起
御半山II 開放式250呎起
加息周期盡頭 吸高息債良機
加息周期盡頭 吸高息債良機
直接買債投資債券基金 投資理念大不同
直接買債投資債券基金 投資理念大不同