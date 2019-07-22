尚都首宗額印鬆綁 1房3年升三成

華明邨未補價210萬沽 3年升近6倍

公營房屋需求殷切，做價升勢持續，繼將軍澳景林邨有未補價單位，錄額印鬆綁易手勁賺個案、3年勁升3.5倍後，粉嶺公屋華明邨亦錄得一宗額印鬆綁成交，原業主持貨3年大賺近6倍，升幅驚人。利嘉閣地經理郭敏輝表示，華明邨添明樓中層24室，實用面積381方呎，屬2房間隔，新近以綠表價210萬獲區內分支家庭客承接，實呎5512元。原業主於在2016年以約31.5萬元（未補地價）購入，持貨約3年，帳面獲利約178.5萬元，物業升值5.7倍。

牽晴間逼600萬 創屋苑2房新高

二手交投回升，粉嶺牽晴間新近有兩房戶以595萬沽出，成交價創屋苑同類新高。中原分行經理林偉明表示，牽晴間2座高層D室，實用面積384方呎，兩房間隔，新近以595萬元售出，實呎15,495元，做價創屋苑兩房戶新高。原業主於2009年以155萬元購入，持貨約10年，帳面獲利約440萬元，物業升值約2.8倍。

另外，中原及美聯統計，十大屋苑本周末分別錄得7宗及8宗成交，較上周同期升40%或1倍，但當中仍有多個屋苑錄零成交。其中，十大屋苑之一的鰂魚涌康怡花園，周末再錄高價成交。中原地產首席分區經理楊文傑表示，康怡花園Q座高層04室，實用面積616方呎，3房間隔，議價後以1243萬元易手，實呎20,179元。原業主2006年368萬元購入，持貨13年，帳面獲利875萬元或2.4倍。