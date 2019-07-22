朗濤3日暫收逾千票 超額5.7倍

另一邊廂，同區項目毗鄰的信置（0083）逸瓏灣8，於剛過去的周末兩天售出8伙，其中有高層單位以實呎1.78萬成交，創屋苑分層單位新高。

最快本周加價加推

鷹君銷售及市務副總經理梁淑儀表示，項目入票客源來自不同年齡層，當中有半數為新界區，而自用客與投資者比例各佔一半。同時，發展商將視乎情况，考慮本周加價加推。另外，梁亦指截至昨日中午，設於旺角朗豪坊的項目示範單位合共錄得近1萬人次到場參觀。

綜合市場資訊，一手市場於剛過去的周末合共錄得78宗成交，與上周在菁雋帶動下錄得約500宗相比，按周下跌逾八成。其中包括永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA沽出18伙、 內房保利（0119）啟德龍譽沽出10伙等。

周末一手沽78伙 大跌八成

此外，朗濤開售在即，毗鄰的逸瓏灣8於剛過去的周末售出8伙，令項目累售約387伙，套現約34億元。最新沽出的單位中，3B座高層A單位，實用面積699方呎，屬2房間隔，以1246.27萬成交，實呎17,829，呎價創分層單位新高。

逸瓏灣8實呎17829元分層新高

另外，同系西貢逸瓏海匯，以590.1萬沽出1伙，位於3座低層M室，實用面積391方呎，實呎15,092元。

同時，新世界（0017）元朗瑧頤於過去周末亦錄得4宗成交，其中25樓B5單位，屬頂層天台特色戶，1房間隔，實用面積316方呎，及連240方呎天台，以601.9萬成交，實呎19,047元，成交價創項目1房新高紀錄。事實上，項目開售至今已累售205伙，佔可售單位逾七成，套現逾10億元。