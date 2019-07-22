內地生1.9萬 合租叠茵庭3房

內地家庭客3萬租維港灣3房

此外，內地家庭客亦承租奧運站維港灣單位。美聯區域聯席董事盧麗嘉表示，上述單位為維港灣5座中層H室，實用面積645方呎，3房1套設計，望園景，有內地家庭客以約3萬元承租，實用呎租約46.5元。業主1998年12月約448.6萬元購入，現租金回報約8厘。

外籍客1.62萬租港灣豪庭2房

除了內地客承租外，外籍客亦於暑假期間入市租樓。

香港置業分行高級聯席董事胡耀才表示，大角嘴港灣豪庭4座高層H室，2房間隔，實用面積326方呎，以月租1.62萬元租出，實用呎租約49.7元，新租客為外籍人士，業主2012年8月以365萬元購入，現租金回報約5.3厘。

另市場錄短租個案，祥益地產分行經理黃文樂表示，屯門海麗花園1座高層E室，實用面積457呎，2房間隔，獲區內短租客以1.22萬元承租，並一次過繳付期內租金，實用呎租26.7元。