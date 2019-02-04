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珀玥201呎叫租1.5萬 呎租高見75元 貴過市區納米樓 本季入伙3774伙

【明報專訊】本報統計，本季預計有8個主要新盤入伙共涉3774伙，即今年首3季共14,502伙入伙，已達去年全年近九成，料全年入伙單位總數勢超去年16,788伙。不過業主叫租仍堅挺，其中遠展（0035）大圍單幢盤珀玥，一個實用面積僅201方呎1房戶，每月叫租1.5萬元，每呎高見75元，貴過市區納米樓。此外，長實（1113）中環My Central每呎叫租亦逼近百元大關。

明報記者 張允亭

珀玥為近年首批主打納米單位的新界新盤之一，提供118伙，實用面積介乎201至404方呎。市場消息指，項目將短期內陸續收樓，暫時約有18個放租盤，其中有高層單位以月租1.5萬元放租，實用面積201方呎，1房間隔，每呎叫租高達75元。業主去年7月以509.83萬元一手購入，若成功租出則享租金回報約3.5厘。另有租金入場單位為低層同類C室，月租叫價1.35萬元，呎租67元；業主於去年以440.78萬元購入，單位若成功租出可享租金回報約3.7厘。

My Central每呎叫租逼百元大關

本季新界入伙盤中，除珀玥納米樓放租成焦點外，還有長實荃灣西海之戀‧愛炫美，涉及1436伙，勢令區內放租盤大增，市場暫錄80個放租盤。此外，港島兩個備受矚目的豪宅新盤亦開始入伙，其中位於中環嘉咸街單幢盤My Central，為區內罕有新盤項目，料成同區租金新指標。市場消息指，項目現時暫錄約30個放租盤，佔項目總數185伙的16%，其中高層D室，實用面積827方呎，3房間隔，每月叫租8萬元，每呎高見97元。

次季呎租升5%創近5年最大升幅

至於今年以來多個新盤入伙的啟德區，隨着近月大量租盤獲市場消化後，加上港鐵（0066）公布沙中線將於明年首季局部通車，啟德新入伙租盤叫價料將反彈。其中會德豐（0020）東九啟德OASIS KAI TAK現時約有80個放租盤，區內代理指，項目現時1房每月叫租由1.6萬至1.8萬元、2房每月叫租由1.6萬至1.8萬元、3房每月叫租則由3萬元起。

全年入伙單位勢超去年

事實上，中原統計亦指，今年次季呎租最新錄37.5元，按季上升5%，創2014年第三季6.3%後近5年按季最大升幅。利嘉閣研究部主管陳海潮表示，上半年合共有逾萬個入伙單位，惟市場剛性需求推動下，租盤亦陸續被消化，租金未見回落，加上踏入暑期的租務旺季，租盤需求增加，令租金叫價更為堅挺，料會價量齊升。

相關字詞﹕啟德 珀玥

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