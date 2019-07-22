李志成：減息呼聲高 樓市見支持

統計顯示，本月截至7月16日二手住宅錄1478宗註冊，涉及註冊金額錄約127.29億元，較6月同期的1894宗及約159.41億元分別減少約22.0%及約20.1%。值得注意的是，土地註冊處數字有所滯後，每月註冊個案主要反映前一個月市况，6月在中美貿易戰升溫及本港政治爭拗下，交投急凍，數字亦充分反映實際情况。而本月樓市氣氛回穩，不少二手屋苑交投明顯較6月活躍。一手成交方面，隨着市况好轉，發展商本月展開推盤攻勢，各自有不同銷售策略盡吸客源，當中有不少上車盤開價克制，而勝在銀碼細，吸引不少買家捧場，促使一股上車購買力湧現，短期內相信仍有不少新盤蠢蠢欲動，準備出擊，有望帶動樓市轉活。觀乎環球經濟發展，上月G20峰會期間中美元首會面後同意重啟談判，談判結果仍存變數，但顯而易見是貿易戰令環球經濟大受打擊，相信美國需尋求方法刺激經濟。

美聯儲局將於月底議息，聯儲局在上月議息聲明刪減對息口「保持耐性」的字眼，並指會密切關注未來經濟前景，採取適當行動，保持經濟擴張，暗示下半年有機會減息，市場普遍預期在美國經濟面臨走弱的情况，減息呼聲甚高。若然美國本月減息，即意味香港低息環境有望持續，對樓市發展有支持，對有意上車人士及正在供樓的業主無疑是一大喜訊。

香港置業行政總裁

[李志成]