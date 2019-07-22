布少明：下半年樓價料升3%至5%

展望下半年，物業市場供求不平衡情况持續，成為支持樓市的重要因素，預計未來5年，公私營單位落成量平均每年約3.87萬個，與過去10年（2009至2018年）的平均每年落成量約2.82萬伙上升約37%，但仍較1999至2008年平均每年約5.14萬伙少約25%，若較1997至2001年落成高峰期平均每年約7.4萬伙更少約48%。事實上，本港私人住宅土地供應維持緊張，隨着政府公布公私營房屋比例由6比4改為7比3，私樓供應將受壓，單以本年度私人住宅土地供應亦僅得1.35萬伙，較上年度減少約25%。本港賣地進度緩慢，若以2019/2020全年度賣地目標13500伙計算，過去兩個財政季度只到目標約四成水平，並需在未來兩季力推土地才可達標，相信有一定難度。

預計下半年有機會登場的全新盤供應將涉逾1.1萬伙，當中以啟德及何文田區佔最多，預料逾2300伙，另外將軍澳及西貢區料有約2055伙，南昌及深水埗區佔約2021伙。

筆者預期，在一手盤訂價克制及採貨如輪轉策略，二手樓價升幅將會受阻，下半年料在高位反覆及窄幅上落，樓價可望錄得3至5%升幅，較上半年表現略遜，但依然有所增長。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]