廖偉強：下半年樓市仍樂觀

筆者常說，樓市的動力受制於息口、經濟、供應、政治及政策等因素，經濟不景、政治不穩，市民入市的動力及意欲便會減退。房地產市場在上世紀1960年代開始已不斷受衝擊，1967年暴動，1973年、1981年及1987年股災，1989年六四事件，還有1997年、2000年及2007年的金融危機及科網股爆破等，但香港都能平穩過渡，房地產更繼續節節上升。

今年5、6月份開始，《逃犯條例》修訂一事逐漸引發連串政治風波，至今尚未平息，甚至時有惡化迹象，亦引起不同政見的市民衝突對壘，各行各業都受到這次社會運動的影響，生意受損。發展商推盤步伐減慢，市民入市意欲減退，投資者亦暫緩入市，地產代理的生意大受打擊。

新盤推售定價料吸引

今次《逃犯條例》修訂引發的政治風波及示威行動不斷演變及惡化，確實令大部分港人相當無奈，特別是生意人及營銷行業從業員都非常擔憂，因為他們都要依賴生意的盈利及生意額為生。今次事件已影響各行各業的生意量及營業額，長此下去，必定會引起社會更深層次的矛盾，更會令一直努力付出的人怨聲載道！

房地產市場這陣子交投雖然淡靜，但筆者相信發展商仍然要貨如輪轉，因此未來推盤定價一定吸引；市場投資者雖然減少，但用家需求仍在，筆者預計，淡靜市况很快便可回復正常，預期下半年樓市仍然樂觀，全年樓價仍能有可觀升幅。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]