陳永傑：上半年港樓險勝港股

上半年政治經濟依然紛亂，美國總統特朗普向中國挑起的貿易戰時明時暗，在6月底才見到曙光。不過，特朗普向美國聯儲局施壓要求減息，同時美國及歐洲經濟亦有轉弱趨勢，美國減息之聲甚囂塵上。聯儲局未有減息動作，但投資市場已經先發制人，發力炒減息，將油市、股市及金市推高。紐約期油升幅最大達28%，布蘭特原油亦升20%。

全球主要股市亦紛紛抬頭，最耀眼是中國深證A股指數大漲23%，上證A股指數上揚19%。美國科技股升幅最為顯著，代表美國科技股的納斯特克指數升幅逾20%，標準500指數上漲超過17%，道瓊斯工業平均指數上升14%。歐洲的德國DAX指數及法國CAC指數均揚升逾17%，英國富時100指數升幅亦超過10%。

受到中美貿易關係緩和及減息預期的刺激，本港股市及樓市亦雙雙展現升勢。港股恒生指數上半年升幅為10.43%，表現普遍遜於中國、美國及歐洲股市。至於代表二手樓市的中原城市領先指數，則回升10.79%，贏港股半個鼻位。

執筆之時，港樓與港股走勢迥異，呈現樓強股弱之勢。在香港居住是生活上必須的，不買樓也要租樓居住，住屋有其實用性。不少有能力置業人士，繼續入市買樓，解決居住問題之時亦達到投資目的，港樓表現硬朗。只有投資成分的港股，吸引力遜於港樓，又有投資銀行呼籲減持減港股，令恒指轉弱。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]